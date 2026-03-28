Deducciones de impuestos en 2026 que pueden aumentar tu reembolso y quizá no estás usando

Muchos contribuyentes en Estados Unidos podrían estar dejando dinero sobre la mesa al no aprovechar todas las deducciones fiscales disponibles al momento de presentar su declaración anual.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece una serie de beneficios que permiten reducir el ingreso imponible y aumentar el monto del reembolso. Conocer estas deducciones puede representar cientos o incluso miles de dólares adicionales en el bolsillo, incluso si no debes impuestos.

“Las deducciones pueden reducir significativamente la cantidad de ingresos sujetos a impuestos”, indica el IRS.

Las deducciones que pueden aumentar tu reembolso en 2026

Las deducciones fiscales reducen el ingreso sobre el cual se calculan los impuestos, por lo que se traducen en un pago menor o incluso un reembolso mayor.

Entre las más relevantes:

Gastos médicos que superan el 7.5% del ingreso bruto ajustado (AGI)

Intereses hipotecarios en vivienda principal

Donaciones a organizaciones calificadas

Intereses de préstamos estudiantiles

El detalle que muchos contribuyentes están pasando por alto

Uno de los errores más comunes que cometen los contribuyentes es no detallar las deducciones como mecanismo para su declaración, en lugar de la deducción estándar.

Para 2026, la deducción estándar ronda:

$14,600 para solteros

para solteros $29,200 para parejas casadas que presentan en conjunto

Sin embargo, quienes tienen gastos deducibles superiores a esos montos, enlistados arriba, podrían beneficiarse con una declaración detallada.

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En términos prácticos, esto significa la verdadera diferencia entre recibir un reembolso mayor o pagar más impuestos.

Deducciones médicas que sí puedes reclamar

Los gastos médicos son una de las deducciones más importantes, en este proceso, pero también una de las menos aprovechadas.

En este rubro se pueden incluir:

Consultas médicas y hospitalización

Medicamentos recetados

Seguro médico no cubierto por el empleador

Para considerarlos, el IRS establece que: “Solo se pueden deducir los gastos médicos que excedan el 7.5% del ingreso bruto ajustado”.

Para muchas familias, especialmente aquellas con gastos de salud elevados, esta deducción puede ser significativa.

Intereses de vivienda y préstamos: clave para ahorrar

Los intereses pagados en hipotecas también son una de las deducciones más utilizadas, por la facilidad con la que pueden ser incluidos para optimizar la declaración fiscal.

Datos clave:

Aplica para hipotecas de hasta $750,000

Puede representar miles de dólares en deducción anual

También aplica a ciertos préstamos estudiantiles

Sobre esta deducción, el IRS indica que: “Los contribuyentes pueden deducir intereses hipotecarios en su residencia principal bajo ciertas condiciones”.

Donaciones y otros gastos que también cuentan

Las contribuciones a organizaciones benéficas calificadas también sirven para reducir la carga fiscal.

Esta categoría incluye:

Donaciones en efectivo

Bienes donados

Aportaciones a organizaciones sin fines de lucro

Además, existen otras deducciones menos conocidas como:

Gastos educativos

Contribuciones a cuentas de retiro

Algunos gastos laborales específicos

Sin embargo, en muchos casos estos beneficios pasan desapercibidos por falta de información.

¿Por qué es importante que los contribuyentes conozcan esta información?

Maximizar el reembolso es más importante que nunca, gracias a la alta inflación y el aumento en el costo de vida en Estados Unidos.

En términos prácticos:

El costo de vida sigue elevado

Cada dólar adicional puede aliviar el presupuesto

Las deducciones permiten optimizar ingresos disponibles

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, donde los ingresos normalmente son más ajustados, aprovechar estas oportunidades es clave.

Qué debes hacer antes de presentar tus impuestos

Para aprovechar al máximo las deducciones, los expertos recomiendan:

Revisar todos los gastos del año

Guardar recibos y documentación comprobatoria

Evaluar si conviene detallar deducciones

Consultar con un especialista si es necesario

Un asesor fiscal citado en guías del IRS señala que:

“La preparación adecuada puede marcar una gran diferencia en el resultado final de la declaración”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre deducciones de impuestos en 2026

¿Qué es una deducción fiscal?

Es un gasto permitido que reduce el ingreso sujeto a impuestos.

¿Conviene siempre detallar deducciones?

No. Solo cuando superan la deducción estándar.

¿Qué gastos médicos se pueden deducir?

Aquellos que exceden el 7.5% del ingreso bruto ajustado.

¿Las donaciones siempre son deducibles?

Solo si se realizan a organizaciones calificadas por el IRS.

¿Puedo deducir intereses de préstamos estudiantiles?

Sí, bajo ciertos límites y condiciones.

Conclusión

Las deducciones fiscales en 2026 son clave para aumentar el reembolso o reducir la carga tributaria.

Más allá de cumplir con la obligación fiscal, conocer y aplicar correctamente estos beneficios representa la diferencia importante en las finanzas personales.

En un entorno económico desafiante, cada dólar cuenta, y aprovechar estas deducciones puede ser determinante para mejorar la situación financiera.

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