Sartenes de Costco son retiradas del mercado debido a que el mango se cae al calentarse

Un retiro masivo de sartenes vendidos en tiendas como Costco ha encendido alertas entre consumidores en Estados Unidos, luego de reportes de incidentes relacionados con fallas en el mango al exponerse al calor.

La empresa E Mishan & Sons anunció el retiro de aproximadamente 740,000 sartenes del modelo Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Sauté Pans, luego de recibir al menos 98 reportes de fallas.

Según la información difundida en el sitio de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), el problema radica en que la tapa metálica del mango puede desprenderse inesperadamente al calentarse.

Como consecuencia, al menos un consumidor reportó haber sufrido lesiones, incluyendo golpes y quemaduras.

Modelos afectados y dónde se vendían

Los productos retirados corresponden a un set de dos sartenes, uno de 10 pulgadas y otro de 11.5 pulgadas, identificados con el código UPC 0-80313-08131-6.

Estos artículos no solo se comercializaron en tiendas físicas de Costco, sino también en plataformas en línea como Costco.com, Walmart.com y Amazon.com, lo que amplía el alcance del retiro a nivel nacional.

Recomendación a los consumidores

Las autoridades y la empresa fabricante han sido claras en su recomendación: “Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los sartenes retirados del mercado y contactar a E Mishan para obtener un reembolso completo”.

El retiro busca prevenir más incidentes, ya que el desprendimiento del componente del mango representa un riesgo potencial de lesiones durante el uso en la cocina.

Este tipo de acciones forma parte de los mecanismos de seguridad para proteger a los consumidores, especialmente cuando los productos defectuosos pueden generar accidentes en el hogar.

Sigue leyendo:

– Una libra de carne molida ya cuesta más que el salario mínimo por hora

– Cuándo deberías ignorar las promociones de 2×1

– Costco se prepara para abrir su primera gasolinera independiente