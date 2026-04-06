Subway anunció una nueva promoción que permitirá a sus clientes obtener un sándwich gratis al comprar otro durante casi todo el mes de abril.

La cadena informó que, del 1 al 28 de abril, los miembros de su programa Sub Club podrán acceder a una oferta de tipo 2×1 en sándwiches “footlong” (de tamaño largo), siempre que realicen su pedido a través de la aplicación móvil o el sitio web oficial.

Cómo funciona la promoción

Para aprovechar la oferta, los clientes deben ingresar el código promocional FLBOGO al momento de hacer su compra en línea.

La promoción aplica tanto para miembros actuales del programa Sub Club como para nuevos usuarios que se registren durante el periodo de vigencia.

El beneficio consiste en recibir un segundo sándwich gratis, siempre y cuando sea de igual o menor valor que el primero.

Restricciones y condiciones

Aunque la promoción puede representar un ahorro importante, existen algunas limitaciones.

Subway indicó que ciertos productos no están incluidos en la oferta, entre ellos Fresh Fit, 5 Meat Italian y Big Hot Pastrami.

Además, los extras o ingredientes adicionales tienen un costo adicional, y la promoción no puede combinarse con otras ofertas, lo que impide acumular descuentos.

Una estrategia ante el aumento de precios

La compañía posiciona esta promoción como una forma de apoyar a los consumidores en un momento en que los gastos cotidianos han aumentado.

Dave Skena, director de marketing de Subway en Norteamérica, explicó: “Todos estamos recibiendo menos por nuestro dinero últimamente, dado el precio de la gasolina, el aumento de la renta, los servicios y los alimentos”.

Añadió que la intención es ofrecer a los clientes una opción más accesible: “Por eso estamos ofreciendo a nuestros miembros de Sub Club una gran oferta en sus sándwiches recién hechos favoritos durante todo el mes”.

Con esta estrategia, Subway busca atraer tanto a clientes frecuentes como a nuevos usuarios, en un entorno donde el precio de alimentos y servicios continúa presionando el presupuesto de los consumidores.

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