“Tal vez me postule”: Trump ironiza con aspirar a la presidencia de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este jueves sobre la posibilidad de competir electoralmente en Venezuela tras dejar el cargo, en un comentario realizado durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy”, dijo el mandatario, en referencia a Delcy Rodríguez, provocando risas entre los presentes.

La declaración se produjo luego de que Trump calificara como “increíble” la relación actual entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y asegurara que es “la persona con mayor índice de aprobación” en el país sudamericano.

En ese contexto, el presidente afirmó que Estados Unidos recibió 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos semanas posteriores a ese hecho, y sostuvo que ambas naciones “han ganado mucho dinero”.

Esta no es la primera vez que Trump hace referencia a su popularidad en Venezuela. A principios de este mes, el mandatario publicó en Truth Social una imagen de una encuesta de una firma venezolana según la cual el 82,9% de los venezolanos se siente agradecido con Trump por la captura de Maduro.

Varias firmas han medido recientemente la popularidad de Trump en Venezuela, entre ellas Bloomberg y The Economist. Ambas arrojaron que Trump es el tercer político más popular de ese país, solo por detrás de su secretario de Estado, Marco Rubio, y de la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado. Muy lejos de ellos aparece Delcy Rodríguez, con mucho más rechazao que aprobación.

🚨 | Lo que dice Trump de que en Venezuela lo aman es absolutamente cierto.



– En una encuesta de The Economist justo tras la captura de Maduro, Trump quedó como el político más popular en Venezuela.



– En una encuesta de Bloomberg de febrero, es uno de los más populares, solo… pic.twitter.com/owhpmhLX9e — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) March 26, 2026

Estatua a Trump

Durante el mismo encuentro, el secretario del Interior, Doug Burgum, reforzó esa visión al señalar que Trump es tan admirado en Venezuela que lo ven “como Simón Bolívar” y que incluso podrían erigirle una estatua.

Trump también se refirió al proceso judicial que enfrenta Maduro en Nueva York y afirmó que está siendo juzgado solo por “una fracción” de los delitos que, según dijo, habría cometido, anticipando que podrían venir más casos en su contra.

Las declaraciones se producen en paralelo a la llegada prevista de una delegación venezolana a Washington, en medio de los preparativos para reabrir la embajada de Venezuela en Estados Unidos, tras la reanudación de relaciones diplomáticas interrumpidas desde 2019.

Con información de EFE.

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