Vicks Vaporub para eliminar hongos en los pies: ¿Realmente funciona?

Cuando te mencionan el Vicks Vaporub, lo primero que piensas es que se trata de un remedio para la tos y el resfriado común. Sin embargo, hay quienes lo utilizan para eliminar hongos en los pies, lo que genera dudas y expectativas en redes sociales: ¿Realmente funciona?

Te sorprenderá saber que un estudio publicado en The Journal of the American Board of Family Medicine analizó el uso de este ungüento en pacientes con infecciones por hongos en las uñas de los pies. Los resultados señalaron que el producto puede tener “un efecto clínico positivo”, considerándolo una alternativa segura y de bajo costo en casos leves o moderados.

Aunque los propios investigadores advirtieron que se necesitan más estudios para confirmar su eficacia con mayor precisión, existe una evidencia inicial favorable. Asimismo, aclaran que el Vicks Vaporub no sustituye los tratamientos médicos tradicionales para tratar infecciones avanzadas por hongos en los pies.

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Cómo actúa el Vicks Vaporub para eliminar hongos en los pies

La clave del ungüento tópico está en su composición, ya que contiene ingredientes esenciales como timol, mentol, alcanfor y aceite de eucalipto.

Estos compuestos han demostrado actividad contra dermatofitos (los hongos más comunes en este tipo de infecciones) en estudios de laboratorio. Si bien su acción no elimina el hongo de forma inmediata, pero puede ayudar a frenar su crecimiento y mejorar la apariencia de la uña o la piel afectada.

El Vicks Vaporub tiene un “efecto clínico positivo” para tratar la onicomicosis (infección por hongos) de las uñas de los pies, apunta el estudio. Crédito: Raihana Asral | Shutterstock

Cómo aplicarlo correctamente en los pies

El uso del Vicks Vaporub no es complicado, pero requiere constancia. Para obtener resultados positivos, hazlo en el siguiente orden:

Lava y seca bien tus pies, preferiblemente después de la ducha.

Aplica una pequeña cantidad directamente sobre la zona afectada.

Masajea suavemente para que penetre en la piel o la uña.

Déjalo actuar al menos 5 minutos, aunque lo habitual es dejarlo durante toda la noche.

Se recomienda repetir este proceso todos los días, preferiblemente antes de dormir. También es importante evitar caminar descalzo inmediatamente después de aplicarlo, ya que puede dejar la superficie resbaladiza.

Importante: el Vicks Vaporub puede ser útil en infecciones leves o en etapas iniciales. En estos casos, puede actuar como una opción accesible para controlar el problema. Sin embargo, si la infección está avanzada (con dolor, engrosamiento severo de la uña o cambio de color pronunciado) lo más adecuado es acudir a un especialista.

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