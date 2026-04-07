Arriban a Venezuela 320 migrantes desde EE.UU. en vuelo de repatriación

Un grupo de 320 migrantes venezolanos regresó al país sudamericano el lunes en un operativo de repatriación aérea desde Arizona, en medio del programa “Gran Misión Vuelta a la Patria”, destinado al retorno de migrantes al territorio nacional.

El Ministerio de Interior y Justicia detalló a través de sus canales oficiales que el contingente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El grupo de retornados está integrado por 278 hombres, 33 mujeres y nueve menores de edad. Luego del desembarque, el Ministerio de Salud procedió con la entrega de medicamentos sin costo para los pasajeros.

Van 130 vuelos de repatriación desde EE.UU.

Asimismo, el ministerio señaló que los diversos organismos de seguridad brindaron una “atención integral” a los venezolanos al momento de su llegada, aunque no se especificaron los procedimientos técnicos o administrativos adicionales realizados durante la recepción, informó EFE.

El reciente traslado representa el vuelo número 130 coordinado entre Venezuela y Estados Unidos desde la firma de un acuerdo migratorio específico en enero de 2025, cuando Trump comenzaba su segundo mandato.

Este mecanismo de repatriación se ha mantenido operativo de manera continua, incluso durante los periodos de tensión generados por la presencia militar estadounidense en aguas del mar Caribe y posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Repatriación previa desde Florida

El pasado miércoles, otro grupo de 141 venezolanos arribó a Venezuela en un vuelo que despegó desde la ciudad de Opa-locka, en el estado de Florida.

Según los datos oficiales manejados por las autoridades nacionales, el flujo de retornos se ha intensificado en el último año. Desde febrero de 2025 hasta la fecha, se contabiliza el regreso de más de 20.000 migrantes a través de estos puentes aéreos de repatriación.

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