Bayern Múnich toma ventaja ante Real Madrid en cuartos de Champions

El Bayern Múnich derrotó 2-1 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Los bávaros se llevan la ventaja a casa para definir la serie en el Allianz Arena, mientras que el Real Madrid deberá lograr la remontada como visitante el próximo miércoles 15 de abril.

Luis Díaz y Harry Kane anotaron los goles del Bayern y Kylian Mbappé descontó para el Madrid. Manuel Neuer también fue una de las figuras del encuentro con varias paradas claves ante el ataque merengue.

Bayern Munich LEAD at the Bernabéu ⚽️



Luis Díaz finishes off a brilliant team move with a cool finish 🥶 pic.twitter.com/rUenAnVh6S — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

Luis Díaz y Michael Olise marcaron el camino del Bayern ante Real Madrid

Bayern Múnich fue superior durante gran parte del encuentro gracias al desequilibrio de Michael Olise y de Luis Díaz por las bandas del Real Madrid.

El gol llegó al minuto 41 con un robo a Vinícius Jr y Serge Gnabry dejó solo a Luis Díaz, quien definió de gran forma. Díaz se convirtió en el tercer colombiano que le marca al Madrid y el segundo colombiano con el uniforme del Bayern, después de James Rodríguez en 2018.

Los alemanes consiguieron ampliar el marcador a los 20 segundos del segundo tiempo con un golazo de fuera del área de Harry Kane que encaminaba los cuartos de final cómodos.

HARRY KANE STUNNER! 🤯



His first-ever goal at the Santiago Bernabéu doubles Bayern Munich’s lead🔥 pic.twitter.com/5Q2Aom3plF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

Aunque el Real Madrid hizo par de cambios con el ingreso de Jude Bellingham y Brahim Díaz para tener más fuerza en el ataque.

El Madrid lo intentó con remates de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, pero Manuel Neuer se creció en la portería.

Pero en el minuto 74, Mbappé consiguió un gran centro de Alexander Arnold para empujarla y que el balón pasó justo la línea de gol.

Real Madrid are back in the tie 👊



Kylian Mbappé with a fine finish from an incredible assist by Trent Alexander-Arnold ⚪️ pic.twitter.com/9wFJWh4XVk — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

Neuer terminó con nueve paradas en el partido y Lunin hizo cinco en el arco del Madrid.

De acuerdo a Mister Chip, el Bayern Múnich ha ganado 30 de 31 eliminatorias cuando se lleva la ventaja fuera de casa, mientras que el Madrid solo ha conseguido remontar una en siete eliminatorias.

Sigue leyendo:

Carlo Ancelotti seguiría como DT de Brasil hasta 2030, según reportes

¿Cuántos extranjeros hay en la MLS en 2026? El dominio de Argentina y Brasil