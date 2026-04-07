Carlo Ancelotti seguiría como DT de Brasil hasta 2030, según reportes

Carlo Ancelotti seguirá siendo el entrenador de Brasil hasta el 2030 para la siguiente Copa del Mundo, según informa ESPN BR.

Según los reportes, la intención de la Confederación Brasileña de Fútbol es de mantener a Ancelotti por cuatro años más, aunque falta la firma del técnico italiano que oficialice el acuerdo.

El entrenador italiano, que estará en el banco para el Mundial 2026, recibió el borrador del contrato y de aceptar la propuesta se haría oficial en esta misma semana.

“Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más”, reveló el presidente de la CBF, Samir Xaud, en una entrevista exclusiva con ESPN el pasado día 26 de marzo.

Ancelotti también se mostró abierto a una renovación con la selección de Brasil durante la doble fecha FIFA.

“La CBF no tiene problemas para renovar, yo tampoco tengo problemas. Cuando tenemos algo que queremos continuar, creo que no hay problema”, respaldó el entrenador en una conferencia de prensa el pasado día 16.

¿Cuánto gana Ancelotti con la selección de Brasil?

El entrenador italiano, quien llegó en mayo de 2025, tiene un salario de $10 millones de dólares anuales (51.6 millones de reales brasileños).

Según explica el reporte de ESPN, el contrato de Ancelotti será de dos años más dos años. Esto debido a las leyes laborales que limitan los contratos por 48 meses.

Ancelotti lleva 10 partidos como entrenador de Brasil con un registro de cinco victorias, dos empates y tres derrotas. En la última fecha FIFA cayó ante Francia y se llevó la victoria 3-1 ante Croacia.

Su primer gran reto con la Canarinha será llevarla a un nuevo campeonato del mundo luego de quedarse en cuartos de final durante el Mundial de Qatar 2022.

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