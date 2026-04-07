¿Cuántos extranjeros hay en la MLS en 2026? El dominio de Argentina y Brasil

La MLS 2026 tiene un gran número de jugadores extranjeros con Brasil, Argentina y Colombia liderando en futbolistas.

De acuerdo a los datos de la MLS, el 50,4% de los jugadores de la MLS son extranjeros. En total, hay 78 nacionalidades distintas, con Europa como el continente con más jugadores.

Por detrás de Estados Unidos y Canadá, con 349 y 48 jugadores, respectivamente, Brasil (33), Argentina (32) y Colombia (24) son los países con mayor representación en la MLS. Les siguen Reino Unido (20) y Alemania (19).

Aun así, Europa suma 164 jugadores en la liga, por delante de Sudamérica, con 123. A continuación aparecen África (58), Asia (19) y Oceanía (10), más allá de los 425 de Norteamérica.

Este es el quinto año consecutivo en que la MLS cuenta con al menos 75 nacionalidades distintas.

Estos números de la MLS quedan lejos de los de la NBA, la segunda liga norteamericana con más nacionalidades, con un total de 45 al inicio de esta temporada.

La MLS se sigue llenando de estrellas internacionales

La MLS se ha convertido en un lugar de estrellas con Lionel Messi como la figura principal de la liga, además de contar con compañeros como Luis Suárez y recientemente Sergio Busquets y Jordi Alba.

También hay otros jugadores que se han unido como Heung Min Son al LAFC, James Rodríguez al Minnesota United y próximamente se unirá Antoine Griezmann al Orlando City, como uno de los grandes fichajes de la franquicia.

Los tres jugadores con más goles durante la temporada 2025 son nacidos fuera de Estados Unidos: Lionel Messi (Argentina), Sam Surridge (Inglaterra) y Dennis Bouanga (Francia).

También los tres jugadores con más asistencias en 2025 son extranjeros: Messi, Anders Dreyer (Dinamarca) y Evander (Brasil).

Este año solo van seis juegos de la temporada y se mantiene la misma condición. Peter Musa de Croacia va como líder goleador, mientras que Son está como líder en asistencias con el LAFC.

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