Caitlyn Jenner afirma que su amiga Sophia Hutchins le debía una millonaria suma antes de morir

Caitlyn Jenner emprendió acciones legales contra el patrimonio de su fallecida amiga Sophia Hutchins por una supuesta deuda de $440 mil dólares.

Jenner introdujo una reclamación en noviembre de 2025, nueve meses después del fallecimiento de Hutchins, por “gastos impagos” que fue “aprobada” por los herederos de Hutchins el 27 de marzo, lo que significa que han accedido a pagar dicha cantidad.

La suma de esta deuda provino de la acumulación de gastos personales de Hutchins con la tarjeta de débito y crédito de Jenner.

La suma total provino de los gastos personales de Hutchins realizados con las tarjetas de crédito de Jenner. Según los documentos judiciales, Jenner afirmó que Hutchins tenía previsto devolverle el dinero “en algún momento futuro” antes de su muerte, y que ya le había pagado 75.000 dólares en concepto de honorarios legales.

De acuerdo con la demanda, Hutchis acumuló $250,000 dólares en compras de muebles con la tarjeta de crédito, pagos en eBay y Shopify y más de $7,000 en adelantos en efectivo de Jenner. La exatleta olímpica solicitaba el reembolso de $130,000 dólares por concepto de gastos legales, de los cuales Hutchins pagó $75,000.

Hutchins falleció en julio de 2025 en un accidente de tránsito en California. La estrella de telerrealidad conducía un vehículo todoterreno que impactó contra un Mazda por la parte trasera y luego cayó por un acantilado. Hutchins falleció a causa de un traumatismo por impacto, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al Daily Mail.

“Parecía que intentó maniobrar para esquivarlo, pero iba demasiado rápido y acabó rozando la parte trasera de ese Mazda, lo que provocó que se desviara y cayera por el precipicio”, explicó el sargento Eduardo Saucedo de Malibu/Lost Hills al medio de comunicación.

Dos meses después, Jenner se pronunció sobre la muerte de Hutchins, cuya amistad nació hace más de una década.

“Hace poco, mi buena amiga Sophia falleció en un trágico accidente. Durante las últimas siete semanas, he estado lidiando con la muerte, y es muy difícil”, dijo durante una aparición en Fox News @ Night.

Sophia Hutchins fue la manager, representante y amiga íntima de Caitlyn Jenner desde aproximadamente 2017. También fue directora ejecutiva de la Fundación Caitlyn Jenner.

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