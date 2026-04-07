Delantero Patrick Agyemang se pierde el Mundial 2026 con EE.UU. tras lesión

Patrick Agyemang se perderá el Mundial 2026 con Estados Unidos luego de una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Agyemang salió lesionado y visiblemente afectado tras una caída en la victoria 2-0 del Derby County contra Stoke City, en el Championship de Inglaterra (Segunda división).

“Debido a esta lesión, lamentablemente Patrick se perderá la Copa Mundial de la FIFA de este verano. En este momento, sería inapropiado establecer un plazo para su recuperación. En el Derby County, todos apoyamos a Patrick incondicionalmente en este difícil momento y continuaremos brindándole nuestro apoyo en todo momento”, informó el Derby County en un comunicado.

The club can confirm Patrick Agyemang suffered a serious Achilles tendon injury during the first half of the Sky Bet Championship fixture against Stoke City.



We're all with you, Pat. 🖤 — Derby County (@dcfcofficial) April 7, 2026

El club también informó que harán más pruebas para conocer la gravedad de la lesión y lo atenderán en Inglaterra.

“Patrick será sometido a una evaluación más exhaustiva de su lesión hoy mismo. El club le proporcionará a Patrick la mejor atención médica y rehabilitación durante su recuperación”, detalló el club inglés.

Patrick Agyemang se había ganado un puesto en selección de Estados Unidos

El delantero estadounidense estaba en su primera temporada en Europa luego de su paso por el Charlotte FC de la MLS.

En su primer año con el Derby County, Agyemang dejó 10 goles anotados en 37 partidos disputados. El club marcha en la octava posición a nueve puntos de los puestos de ascenso a la Premier League.

Durante el reciente parón internacional, entró como suplente con la selección de Estados Unidos y marcó en la derrota contra Bélgica, además de disputar algunos minutos contra Portugal.

El delantero de 25 años volvió a ser convocado por el equipo de Estados Unidos en la última fecha FIFA y anotó gol en la derrota ante Bélgica.

Agyemang ha sido convocado en 14 partidos con 6 goles con Estados Unidos y será una baja delicada para el conjunto estadounidense.

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