Ecuatoriano Gonzalo Plata es vigilado por Flamengo por sus salidas nocturnas en Brasil

El nombre de Gonzalo Plata volvió a posicionarse en el centro de la atención en Brasil después de que salieran a la luz noticias sobre su conducta fuera de la cancha durante su estancia en el Flamengo.

Según un informe publicado por O Globo, el delantero ecuatoriano enfrenta un seguimiento exhaustivo por parte del club debido a reiteradas situaciones de indisciplina y su vínculo con la vida nocturna en Río de Janeiro, hechos que han impactado directamente en su consideración dentro del plantel profesional.

De acuerdo con el medio brasileño, la directiva del Mengao ya monitorea desde el año pasado una serie de conductas que incluyen retrasos, ausencias en entrenamientos y la presencia de personas externas durante las concentraciones del equipo.

Durante varias estancias en hoteles, el propio personal de seguridad del club tuvo que desalojar a acompañantes que el jugador introdujo sin autorización, una situación que se repitió en más de una ocasión.

Investigación en curso de Flamengo

La investigación señaló que, de cara a partidos clave del calendario, Plata fue visto en locales nocturnos de la Zona Sur y Barra da Tijuca, dos de los principales polos de la vida social de Río de Janeiro.

Estas salidas ocurrieron incluso en la previa de compromisos importantes, como las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing, competencia que el propio Flamengo terminó conquistando tras superar al Palmeiras en la final.

El club, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales sobre los hechos ni sobre la situación contractual del futbolista. Sin embargo, fuentes citadas por el blog brasileño aseguraron que la dirigencia mantiene una lista interna donde figuran los jugadores con antecedentes de mala conducta.

El seguimiento sobre Plata se intensificó desde la llegada del entrenador Leonardo Jardim y la salida de Filipe Luís, quien previamente había respaldado al jugador y optado por un manejo menos estricto de los casos de indisciplina.

Otro foco de atención mediática sobre Plata surgió tras la aparición de un video en la cuenta de Instagram de la influencer y modelo brasileña Giulia Arruda, donde ambos aparecen juntos. En el registro, que rápidamente alcanzó notoriedad en redes sociales, se escucha al futbolista manifestar: “En qué lío me metí“. La publicación reavivó rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos, aunque ni el jugador ni la creadora de contenido han confirmado oficialmente el vínculo.

FLAMOSOS: influencer Giulia Arruda compartilhou um vídeo ao lado de Gonzalo Plata e, pelo clima, parece que tem algo rolando, hein. Ele até brinca dizendo que “se meteu em um problema..” 👀🔥



🎥 ig: condominiomariafifi | giuliaarruda_ pic.twitter.com/StmdoBGiKJ — Flafocalizando (@Flafocalizando) March 16, 2026

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