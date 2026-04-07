“La Casa de Los Famosos 6”: Por primera vez, tres participantes se van al destierro

Un día después de quedarse con 14 participantes en “La Casa de Los Famosos 6“, siguen pasando situaciones inéditas y, en la dinámica de este martes, tres participantes estarán en el destierro por primera vez en la competencia.

Los tres desafortunados son: Celinee, salvada por el liderazgo la pasada semana; Stefano, quien suma dos semanas seguidas estando en la placa; y Kenzo. Mientras que Laura Zapata pudo salvarse de ese castigo, tras hacer caer su ficha en el número más alto (50).

¿Stefano podría estar teniendo sus últimos días en “La Casa de Los Famosos”?

Si hay alguien que no la ha pasado bien últimamente, ese es Stefano; en las últimas semanas ha estado caminando al “borde de la cornisa” entre los nominados a eliminación y ahora deberá enfrentar otro mal rato con su castigo en el destierro.

Hasta el momento, ha mostrado una notable capacidad para salir de sus momentos complicados y esa resiliencia lo puede llevar al éxito en este impredecible reality.

Laura G es la líder de la semana

El reality show transmitido por Telemundo tiene otro anuncio relevante en esta octava semana que ya comenzó a cambiar ligeramente las cosas dentro de la casa, y es que quien se ganó el derecho de ser la líder de la semana es Laura G.

La miembro del “Team Tierra” decidió llevarse a Yoridan a la suite y, sin dudarlo, envió a Kenny a la placa de nominados, quien venía siendo justamente el líder de las semanas 6 y 7 respectivamente.

Portal y eliminación:

“La Casa de Los Famosos 6” no ha parado de dar contenido estos últimos días y, entre los acontecimientos recientes, hay que destacar también que la última eliminada fue Julia Arguelles.

Además, Celinee protagonizó este lunes un “venenoso/glamuroso” cruce de palabras con Jennifer Colón en el portal. Pasan los días y la discordia va creciendo en este reality, que aún no ha llegado a la mitad de su recorrido.

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