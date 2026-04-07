ONU: falta de combustible en Cuba impide repartir $6.3 millones en productos esenciales

La falta de combustible que atraviesa Cuba impide que se distribuyan $6.3 millones de dólares en productos humanitarios esenciales, según alertó este lunes Francisco Pichón, coordinador residente de la ONU para Cuba.

“Tengo conocimiento de que unos 170 contenedores de productos humanitarios esenciales que ya han llegado a Cuba, lo que supone unos 6.3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible”, declaró Pichón en la rueda de prensa diaria del portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Según explicó, la misión de la ONU en la isla está llevando a cabo “un proceso de licitación para contratar a operadores privados capaces de importar combustible al país“.

“Estamos barajando todas las opciones, incluida la colaboración con el sector no estatal o el sector privado en Cuba, que han sido autorizados y han podido recibir algunos suministros limitados de combustible”, apuntó.

Preguntado por si las Naciones Unidas han sido autorizadas para importar gasolina, Pichón afirmó que “hay conversaciones en curso” entre el organismo y representantes de EE.UU. ante el organismo “para tratar de alcanzar un acuerdo que permita llevar combustible a Cuba”.

“Estas conversaciones siguen en curso, y esperamos tener pronto una solución que garantice la viabilidad operativa de todo nuestro plan”, añadió.

Según dijo, Cuba solo recibido un envío de petróleo por parte de Rusia, que “según dijeron es de unas 100,000 toneladas o unos 700.000 barriles”, con lo que se pueden cubrir unos 12 o 13 días.

“México es uno de los estados que más se ha involucrado en encontrar una solución para garantizar que haya acceso al petróleo humanitario”, dijo tras confirmar que “no ha llegado combustible venezolano al país”.

El pasado enero, EE.UU. detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba, tras el arresto de Nicolás Maduro, y el presidente Donald Trump amenazó con aranceles a aquellos países que le suministraran crudo, en un intento de recrudecer el asedio sobre la isla.

La Casa Blanca afirmó la semana pasada que decidirá “caso a caso” si autoriza la llegada de petroleros al país.

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