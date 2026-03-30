Nieto de Fidel Castro: “La mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas”

Sandro Castro, nieto del exdictador de Cuba Fidel Castro, afirmó que “la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas”, en medio de una dura crítica a la situación económica de la isla y al actual rumbo político.

En una entrevista con CNN, el también empresario y propietario de un club nocturno sostuvo que en Cuba existe una creciente inclinación hacia modelos económicos más abiertos.

“Hay mucha gente aquí que quiere practicar el capitalismo con soberanía”, dijo, al describir un cambio de mentalidad en sectores de la población.

Durante la conversación, también cuestionó directamente la gestión del actual líder del régimen, Miguel Díaz-Canel. “No diría que está haciendo un buen trabajo. Para mí, no está haciendo un buen trabajo”, aseguró, marcando distancia con el liderazgo actual de la isla.

Castro describió un panorama interno marcado por dificultades cotidianas. “Se sufren miles de problemas. En un día, puede que no haya electricidad, ni agua. Los productos no llegan. Es muy duro, realmente duro”, afirmó, en referencia a la crisis económica y energética que atraviesa el país.

En ese contexto, abogó por cambios estructurales en el sistema. “Tenemos que abrir el modelo económico, eliminar la burocracia”, señaló, al tiempo que se definió como “un revolucionario de ideas, de progreso, de cambio”, en contraste con la política de “continuidad” defendida por el Gobierno.

Aunque defendió algunos aspectos del legado de su abuelo y de Raúl Castro, evitó pronunciarse de forma categórica sobre si la revolución mejoró la vida en la isla. “Nací después de 1959, así que no puedo decirlo”, explicó.

Perfil polémico

Castro también admitió que sus críticas y publicaciones en redes sociales, con videos humorísticos, han generado tensiones con las autoridades. Según relató, fue citado por la Seguridad del Estado, aunque quedó en libertad tras recibir una advertencia.

Su figura ha ganado notoriedad en redes sociales, donde acumula miles de seguidores, un espacio que, según explicó, utiliza para reflejar el malestar social. Sin embargo, insistió en que sus mensajes no buscan incitar a la violencia, sino visibilizar una realidad que, asegura, también le afecta.

Las declaraciones del nieto del histórico líder cubano se producen en un momento de creciente presión económica sobre la isla, con apagones recurrentes, escasez de productos básicos y un deterioro sostenido de las condiciones de vida.

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