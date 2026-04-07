TSA envía alertas al ICE regularmente desde inicio del mandato de Trump

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha brindado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decenas de miles de registros de pasajeros —muchos más de los que se tenían conocimiento— desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

De acuerdo con la información del medio Reuters, la TSA compartió más de 31,000 registros de viajeros con el ICE desde el principio del segundo mandato de Trump hasta febrero de este año.

Los registros de las personas fueron recabados por el Programa de Vuelo Seguro de la TSA, creado en 2007 para identificar y cotejar posibles terroristas con listas de vigilancia, no para rastrear a infractores de inmigración. Según encontró el medio, las pistas proporcionadas por la TSA llevaron a más de 800 arrestos por parte de ICE.

“Esto no es nada nuevo”, expresó un representante del DHS, y añadió que la “la TSA y el DHS ya no tolerarán” la “horrenda política de la era Biden que permitió a los extranjeros en nuestro país viajar ilegalmente por todo el país sin identificación”.

Programa de vuelos seguros de la TSA

El Programa de Vuelo Seguro se creó en el año 2007 para permitir a la TSA preseleccionar a los pasajeros que pudieran estar en listas de vigilancia antiterrorista e impedir que abordaran los aviones.

El objetivo declarado es identificar a “pasajeros de bajo y alto riesgo antes de que lleguen al aeropuerto comparando sus nombres con listas de viajeros de confianza y listas de vigilancia”, dice un boletín del Departamento de Defensa.

La regla para compartir datos de viajeros se abordó en una declaración de impacto a la privacidad de 2007, que explicaba que la TSA recopilaría datos limitados de pasajes de vuelo seguro (SFPD), incluidos el nombre completo del viajero, fecha de nacimiento, género, número de reclamación, número de viajero conocido e información del pasaporte.

“Los datos personales se recopilan, utilizan, distribuyen, almacenan y eliminan de acuerdo con pautas estrictas”, de acuerdo con una nota en la página web de American Airlines. Los datos están sujetos a “todas las leyes y regulaciones de privacidad aplicables”, según United Airlines.

Detenciones en los aeropuertos

El mes de marzo, Trump envió agentes del ICE a los aeropuertos en medio del cierre parcial del gobierno, pero la agencia ha estado haciendo detenciones en aeropuertos por meses, señalaron tres abogados de inmigración al medio.

Varios incidentes que han generado titulares en el último año incluyen la detención de una mujer irlandesa que había vivido legalmente en Estados Unidos por 40 años debido a un historial delictivo que se remonta a casi dos décadas, el arresto por parte de ICE de una mujer proveniente de El Salvador en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en octubre, la detención por parte del ICE de un estudiante universitario que viajaba de Boston a Texas para el Día de Acción de Gracias.

Asimismo, en febrero de este año, la detención de una madre guatemalteca y su hija de 9 años en el Aeropuerto Internacional de San Francisco antes de que fueran deportadas.

“La verdadera historia aquí es la forma en que se están utilizando las bases de datos“, manifestó el representante demócrata por California, John Garamendi, a The New York Times.

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros en nuestro país ilegalmente ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, indicó el vocero del DHS a Forbes.

“Nada de este incidente, como tantas otras operaciones del ICE, me hace sentir más segura como estadounidense”, apuntó la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, luego de que los agentes detuvieran a un inmigrante en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City el otoño de 2025.

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