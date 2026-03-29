ICE no se retirará de aeropuertos hasta normalizar operaciones, afirma Homan

El responsable de la política fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, advirtió que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) continuarán desplegados en aeropuertos mientras persista la crisis operativa derivada del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En declaraciones al programa “Face the Nation” de CBS, el funcionario sostuvo que la presencia de ICE se mantendrá hasta que las terminales aéreas recuperen “el 100 %” de su capacidad.

“Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos estén al 100 % en una posición donde puedan efectuar operaciones con normalidad”, afirmó.

La medida responde al déficit de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos agentes acumulan semanas sin recibir salario debido al cierre del DHS. Esta situación ha provocado renuncias y un alto nivel de ausencias, lo que ha afectado el funcionamiento en distintos aeródromos del país.

Datos presentados ante el Congreso por la administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, indican que al menos 460 empleados han dimitido, mientras el ausentismo diario ronda el 11 %, superando el 50 % en algunos aeropuertos.

Podría ampliarse

Homan subrayó que, si la situación persiste, el despliegue de ICE podría ampliarse. “Si menos agentes de la TSA vuelven, eso significa que se mantendrán más agentes del ICE”, señaló, al tiempo que defendió la medida como necesaria para garantizar la seguridad.

“Dios bendiga a los hombres y mujeres del ICE”, continuó Homan, afirmando que los agentes del ICE estaban “cubriendo esas deficiencias” en los aeropuertos.

Según detalló, los agentes del ICE estaban colaborando en tareas como la verificación de identificaciones y la protección de los carriles de salida.

El cierre del DHS alcanzó este domingo 44 días, convirtiéndose en el más prolongado en la historia del país, en medio del estancamiento entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento del departamento y las políticas migratorias.

El presidente Donald Trump intervino esta semana con una orden ejecutiva dirigida al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que autorice pagos inmediatos a los agentes de la TSA, en un intento por contener el impacto del cierre y normalizar las operaciones en los aeropuertos.

Con información de EFE.

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