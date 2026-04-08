Hemorroides: el síntoma incómodo que muchos ignoran hasta que empeora

Empieza como una molestia leve. Un ardor al sentarse, una picazón incómoda, algo que muchos prefieren ignorar. Pero con los días puede convertirse en dolor real, incluso en sangrado, y ahí aparece la preocupación… y también el silencio.

Las hemorroides son uno de esos temas de los que casi nadie habla, pero que millones de personas en Estados Unidos padecen cada año. Entre la comunidad latina, además, se suma otro factor: la vergüenza o la idea de que “se va a pasar solo”, lo que muchas veces retrasa el tratamiento.

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, no son peligrosas. La mala: si no se tratan bien, pueden empeorar y afectar la vida diaria más de lo que parece.

Las personas de entre 45 y 65 años son más propensas a padecer hemorroides. Crédito: Shutterstock

Qué son las hemorrorides: explicado simple

Las hemorroides, explicado de forma simple, son venas que se inflaman en la zona del ano o del recto, algo parecido a lo que pasa con las várices en las piernas. Según la Mayo Clinic, se producen cuando hay demasiada presión en esa área, lo que hace que esas venas se hinchen y se vuelvan sensibles.

Un médico lo suele resumir así: no es una enfermedad rara ni grave en la mayoría de los casos, sino una condición muy común que aparece por hábitos cotidianos. Por eso, más que algo “peligroso”, las hemorroides son un problema molesto que, bien manejado, se puede aliviar y controlar.

Las hemorroides pueden ser:

Internas: dentro del recto (generalmente no duelen, pero pueden sangrar).

Externas: debajo de la piel alrededor del ano (más dolorosas y visibles).

Según la Mayo Clinic, son una condición muy frecuente, especialmente en adultos.

Los síntomas que muchos ignoran

Los síntomas pueden variar, pero hay señales claras:

Sangrado al evacuar (generalmente rojo brillante).

Picazón, ardor o irritación.

Dolor o molestia al sentarse.

Bulto o inflamación en la zona.

Importante: no todo sangrado es hemorroides. Si es frecuente o intenso, hay que consultar.

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Por qué aparecen las hermorroides: el error más común

Las causas más frecuentes son el esfuerzo al evacuar, la mala alimentación, el exceso de alcohol o picantes, entre otros. También son frecuentes en el embarazo. Y pueden aparecer al levantar peso constantemente

Otro factor es el estrés, que puede provocar o agravar las hemorroides. Aunque no es la causa directa, genera tensión física, estreñimiento o diarrea, y aumenta la presión abdominal, lo que inflama las venas rectales. Reducir el estrés con ejercicio, yoga o meditación ayuda a prevenir y aliviar estos brotes.

Las hemorroides duelen principalmente en la zona anal y la parte inferior del recto. El dolor suele ser más intenso durante la defecación, al estar sentado mucho tiempo o al limpiarse Crédito: shutterstock

Hemorroides y alcohol

El alcohol no causa hemorroides directamente, pero sí puede empeorarlas más de lo que muchos imaginan. Según la Mayo Clinic, el consumo de alcohol favorece la deshidratación, lo que endurece las heces y aumenta el esfuerzo al evacuar, uno de los principales desencadenantes del problema. Además, puede dilatar los vasos sanguíneos, lo que incrementa la inflamación en la zona anal y agrava síntomas como el dolor o la picazón.

En la práctica, esto se traduce en algo muy concreto: después de beber, muchas personas notan más molestias al día siguiente. Los National Institutes of Health también advierten que los cambios en los hábitos digestivos pueden empeorar las hemorroides existentes. Por eso, si ya hay síntomas, reducir el consumo de alcohol y mantener una buena hidratación puede marcar una diferencia real en cómo evoluciona el problema.

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Cómo aliviarlas en casa: lo que sí funciona

Las hemorroides no siempre desaparecen solas. Pueden mejorar, pero si no cambias aquello que lo produjo, es muy probable que vuelvan. Por eso el tratamiento no es solo aliviar el dolor, sino modificar lo que las causa.

En la mayoría de los casos, se pueden mejorar sin cirugía. Es importante atacar las causas que lo generan:

Aumentar la fibra (frutas, verduras, avena).

Beber más agua.

Evitar hacer fuerza al evacuar.

Baños de asiento con agua tibia.

Cremas específicas (disponibles en farmacias como CVS o Walgreens).

Según los National Institutes of Health, estos cambios suelen aliviar los síntomas en pocos días.

Hay un error que se repite: aguantar el dolor y no cambiar lo que genera el cuadro. Eso hace que el problema avance.

Remedios naturales para las hemorroides

Los remedios naturales pueden aliviar las hemorroides en pocos días si se aplican bien. Uno de los más efectivos es aumentar la fibra en la dieta (frutas, verduras, avena, semillas) y tomar suficiente agua. Esto ayuda a ablandar las heces y evita hacer fuerza al evacuar, que es el principal factor que agrava el problema.

Otro recurso muy recomendado son los baños de asiento con agua tibia, varias veces al día, especialmente después de ir al baño. El calor ayuda a relajar la zona, disminuir la inflamación y calmar la picazón. También se pueden aplicar compresas frías durante unos minutos para bajar la hinchazón. Estos métodos no curan por completo, pero sí alivian de forma inmediata y sin efectos secundarios.

El cristal de sábila tiene propiedades cicatrizantes. Crédito: Shutterstock

Además, algunos ingredientes naturales como el aloe vera o el hamamelis pueden ayudar a calmar la irritación si se aplican de forma externa. Los NIH señalan que, combinados con buenos hábitos, estos remedios pueden mejorar los síntomas y prevenir que las hemorroides vuelvan a aparecer.

Cuándo hay que ir al médico: signos de alerta

No todo se resuelve en casa. Consulta si el sangrado es frecuente, si hay dolor intenso o no mejora en una semana. También hay que ir al médico urgente si aparece un bulto muy duro (posible trombosis). En EE.UU., puedes acudir a un médico general o a un especialista (proctólogo).

Las hemorroides no son peligrosas en la mayoría de los casos, pero sí son un problema que afecta la calidad de vida más de lo que muchos admiten. Ignorarlas no ayuda. Entenderlas y actuar a tiempo, sí. Y en un tema que todavía genera incomodidad, informarse bien es el primer paso para dejar de sufrir en silencio.

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