Alcalde Mamdani creó el cargo “zar de los pequeños negocios” para reducir la burocracia en Nueva York

Delia Awusi fue nombrada por el alcalde Zohran Mamdani la primera “zar de los pequeños negocios familiares” de la historia de Nueva York, con la misión de ayudar a reducir la burocracia para los propietarios de pequeñas empresas en la ciudad.

Es el caso de Dianna Peralta, propietaria de un restaurante en El Bronx (NYC): su negocio “Bites on Valentine” es el sueño de una madre que estaba decidida a ofrecer comida divertida, frases ingeniosas y una misión filantrópica para brindar una vida mejor a su familia. “Estamos tratando de alcanzar el sueño americano; y, en ese sentido -aunque ni siquiera estoy del todo segura de qué significa eso exactamente-, en este momento consiste en tener una situación estable y asegurada para nuestra hija”, afirmó Peralta a ABC News.

Sin embargo, para ella preparar su negocio para el éxito fue como tener todos los ingredientes, pero sin la receta. La ciudad ofrecía ayuda, pero se encontraba totalmente enredada en trámites burocráticos. “Implica mucho ir de un lado a otro, o que te envíen a un departamento diferente, y de ahí a otro departamento distinto”, comentó Peralta. “Simplemente… no recibes la ayuda que necesitas para lograr que un negocio prospere aquí”.

Pero Mamdani quiere cambiar esa situación y por eso ayer nombró a Awuzi “zar de los pequeños negocios familiares” para que trabaje en estrecha colaboración con el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la ciudad (SBS) y ayude a agilizar los trámites burocráticos. Reportará directamente a la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y trabajará en colaboración con las distintas agencias de la ciudad.

“El nuevo cargo se centrará en ayudar a las microempresas a desenvolverse ante el gobierno municipal y a obtener el apoyo que necesitan, no sólo para mantenerse abiertas, sino también para crecer. Awusi solicitó el puesto a principios de este año a través del portal de contratación para la transición del Ayuntamiento”, destacó un comunicado de la alcaldía.

En la práctica Awusi fue contratada para reducir el peregrinaje y las vueltas innecesarias que los pequeños negocios familiares suelen enfrentar al lidiar con permisos, inspecciones y multas. “Y, además, tienen todas esas preguntas para las que no logran encontrar respuesta”, señaló Lisa Sorin, presidenta de la Cámara de Comercio de El Bronx.

Sorin afirma que contar con una voz única que otorgue a las pequeñas empresas un asiento en la mesa de decisiones del Ayuntamiento es una medida positiva, siempre y cuando se ejecute correctamente. “Nuestra inquietud, tanto como empresa como cámara, al trabajar con la ciudad es: ¿cuánto peso real tendrán estos nuevos nombramientos? Porque si carecen de autoridad efectiva, se convertirán casi en meras cámaras de resonancia, y de esas ya tenemos de sobra”, advirtió Sorin.

Los propietarios de “Bites on Valentine” aseguran que múltiples negocios anteriores al suyo fracasaron porque, a su juicio, no recibieron suficiente ayuda por parte de la ciudad. La inmensa mayoría de las pequeñas empresas en El Bronx son lo que se conoce como “ultra pequeñas”, lo que significa que cuentan con menos de 10 empleados. “Esperemos que haya menos trámites burocráticos. Mucho menos ir y venir con esta agencia”, dijo Peralta.

“Los negocios familiares ayudan a mantener unidos a los vecindarios. Pero (…) durante años, las pequeñas empresas han sido relegadas a un segundo plano, mientras que los gigantes corporativos gozaban de un acceso irrestricto al Ayuntamiento. ¡Eso se acabó!”, afirmó el alcalde Mamdani ayer. “Con el nombramiento de Delia Awusi, las empresas más pequeñas estarán representadas en los niveles más altos del gobierno municipal. Delia ha dedicado su carrera a trabajar con los propietarios de pequeñas empresas, comprendiendo tanto sus dificultades como su potencial. En este cargo, ella se asegurará de que el Ayuntamiento también rinda cuentas ante ellos”.

Según la alcaldía, Awusi aporta más de una década de experiencia en el apoyo a las pequeñas empresas en la ciudad de Nueva York. En Business Outreach Center Network (BOC) trabajó estrechamente con emprendedores locales para brindar asistencia técnica, asesoramiento financiero y acceso a capital. Además, ella misma es propietaria de una pequeña empresa.

“Los negocios familiares otorgan a cada manzana, a cada vecindario y a cada distrito su identidad única. Nuestras empresas más pequeñas tienen necesidades particulares y, ahora, cuentan con una defensora en el Ayuntamiento que velará por sus intereses”, declaró Awusi. “Es un honor para mí unirme a la administración de Mamdani y contribuir a que el Ayuntamiento responda de manera más efectiva a los propietarios de pequeñas empresas que mantienen vivos nuestros corredores comerciales”.