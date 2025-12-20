Mamdani nombró a dos vicealcaldesas, incluyendo nuevo cargo de “justicia económica” en Nueva York

Zohran Mamdani, en cuenta regresiva para asumir el cargo el 1 de enero, nombró ayer a dos vicealcaldesas, incluyendo un nuevo cargo de “justicia económica” para la ciudad de Nueva York.

Previamente el jueves, en un centro comunitario del complejo de viviendas públicas (NYCHA) Pomonok en Queens, Mamdani anunció que Sherif Soliman, actual director financiero de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), asumirá la dirección de la Oficina de Gestión y Presupuesto, con la responsabilidad de un presupuesto de más de $115 mil millones de dólares, destacó The New York Times.

Además, Julie Su será la vicealcaldesa de justicia económica y Leila Bozorg la de vivienda, anunció ayer Mamdani en una conferencia de prensa en Staten Island. El alcalde afirmó que ambas funcionarias trabajarán en conjunto para implementar aspectos clave de su plan para hacer que la ciudad sea más asequible, comentó Daily News. “Me interesa medir nuestro éxito con una métrica simple: ¿Cuántos neoyorquinos olvidados se sienten ahora representados en el Ayuntamiento? y ¿cuántas personas en toda la ciudad sienten que sus vidas han mejorado notablemente gracias a quienes tienen el privilegio de servirles?”, dijo Mamdani al describir los nombramientos.

El cargo de Su es nuevo y entre sus responsabilidades estará la supervisión de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), así como de los Departamentos de Servicios para Pequeñas Empresas y de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), entre otras agencias. Antes fue secretaria interina del Departamento de Trabajo (DOL) durante la presidencia de Joe Biden.

Bozorg es actualmente la directora ejecutiva de vivienda del Ayuntamiento bajo la administración del alcalde saliente Eric Adams. Anteriormente ocupó diversos cargos en el gobierno municipal, incluyendo el de subcomisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda durante la gestión de Bill de Blasio. Ahora se encargará de liderar las políticas de vivienda de la administración Mamdani, que incluyen la promesa de construir decenas de miles de nuevas unidades de alquiler con renta controlada y congelar los alquileres para los inquilinos que ya tienen esa opción.

Soliman “tiene una gran competencia para desenvolverse en las complejidades políticas de la gestión presupuestaria”, dijo el alcalde electo. Ha trabajado en tres administraciones municipales, incluyendo como director de políticas bajo Adams y comisionado del Departamento de Finanzas con de Blasio. Hijo de inmigrantes egipcios, hasta los 11 años vivió en el complejo Pomonok donde Mamdani anunció su nombramiento.

Los nombramientos de Bozorg y Su se produjeron horas después de que Mamdani sufriera un revés en su proceso de transición: el jueves Catherine “Cat” Almonte Da Costa renunció apenas un día después de ser anunciada como directora de la Oficina de Nombramientos, debido a publicaciones antiguas suyas contra judíos y NYPD que resurgieron en la plataforma de redes sociales Twitter/X.

Mamdani comenzará su gestión como alcalde de Nueva York el próximo 1 de enero con un déficit presupuestario proyectado de $2,180 millones de dólares y la posibilidad de que las brechas de financiación sean aún mayores en los próximos años, según un nuevo informe presentado por su aliado, el contralor de la ciudad, Brad Lander.

A fines de noviembre Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.

A principios de diciembre Mamdani visitó por primera vez al alcalde saliente Adams desde su triunfo electoral. Se reunieron en Gracie Mansion, la residencia oficial, donde vivirá desde enero.

