Aún puedes pedir una extensión al IRS y evitar multas si actúas hoy

El reloj está por agotarse para millones de contribuyentes en Estados Unidos. Faltan muy pocos días para la fecha límite del 15 de abril de 2026 para presentar sus declaraciones.

Sin embargo, aún existe una alternativa legal para quienes no están listos para declarar: puedes solicitar una extensión al Servicio de Impuestos Internos (IRS), la cual te otorga un periodo adicional para presentar, aunque no te exime de pagar. Esta alternativa puede significar la diferencia entre evitar multas o acumular cargos adicionales.

Lo que realmente cambia si pides una extensión al IRS

Solicitar una extensión otorga hasta seis meses adicionales, moviendo la nueva fecha límite hasta octubre de 2026.

De acuerdo con el IRS, este proceso se autoriza en automático si se realiza de manera correcta, antes del 15 de abril.

“Una extensión para presentar no es una extensión para pagar”, señala la guía oficial del IRS y advierte que este es uno de los errores más comunes entre contribuyentes.

¿Por qué esto importa ahora para millones de contribuyentes?

En la recta final de la temporada fiscal, millones de personas enfrentan retrasos para entregar sus declaraciones por falta de documentos comprobatorios, errores o simplemente falta de tiempo para elaborarla.

Según el IRS, se espera recibir más de 140 millones de declaraciones antes del deadline, y una parte significativa se entrega precisamente en este periodo, aumentando el riesgo de que estas declaraciones contengan errores.

En términos prácticos, pedir una extensión puede evitar decisiones apresuradas que deriven en multas, revisiones adicionales, o incluso retrasos en los reembolsos.

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Cómo solicitar la extensión paso a paso

El proceso es más sencillo de lo que muchos creen y puede hacerse en minutos:

Completar el Formulario 4868

Enviar la solicitud electrónicamente o por correo

Estimar el impuesto adeudado

Realizar un pago parcial o total si es posible

El IRS también permite solicitar la extensión a través de software autorizado o pagando en línea.

“La presentación electrónica es la forma más rápida y segura de solicitar una extensión”, indica el organismo en sus recomendaciones oficiales.

El error que puede costarte dinero aunque pidas extensión

Sin embargo, si decides solicitar esta extensión, debes tener claro que la extensión no elimina la obligación de pagar impuestos antes del 15 de abril.

Si no haces un pago del impuesto estimado, puedes recibir una sanción. Entre ellas:

Multa por pago tardío

Intereses diarios sobre el monto adeudado

Posibles cargos adicionales si la deuda persiste

“Los intereses comienzan a acumularse desde la fecha límite original”, señala el IRS, incluso si la extensión fue aprobada.

¿Qué pasa si no haces nada con tu declaración antes del deadline?

Ignorar la fecha límite puede salir más caro que cometer errores en la declaración.

El IRS tiene la facultad de aplicar una penalización por no presentar la declaración de hasta el 5% del impuesto no pagado por mes, con un límite máximo del 25%.

Además, se suma una multa por no pagar, que también genera intereses.

En consecuencia, retrasarse sin tomar alguna medida preventiva puede multiplicar el monto adeudado en pocos meses.

¿Quiénes deberían considerar pedir una extensión?

No todos los contribuyentes necesitan una extensión, pero sí es recomendable en ciertos casos:

Personas que aún no reciben formularios clave (W-2, 1099)

Trabajadores independientes con ingresos complejos

Contribuyentes que detectaron errores en su información

Personas que necesitan más tiempo para maximizar deducciones

Para muchos hogares, tomarse unos meses adicionales puede ayudarles a significar evitar errores costosos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el plazo para solicitar una extensión al IRS

¿Hasta cuándo puedo pedir una extensión al IRS en 2026?

Hasta el 15 de abril de 2026, que es la fecha límite oficial para presentar tu declaración o solicitar extensión.

¿Cuánto tiempo adicional da la extensión?

Hasta seis meses a partir de la fecha en que se solicita. En este punto del año, abarcaría hasta octubre de 2026.

¿La extensión evita multas?

Evita la multa por no declarar, pero no la de no pagar impuestos.

¿Debo pagar algo al pedir la extensión?

Sí, se recomienda pagar una estimación para evitar intereses y penalizaciones.

¿Qué pasa si no solicito extensión ni presento?

Podrías enfrentar multas mensuales e intereses acumulados sobre la deuda.

Conclusión

En la recta final de la temporada de impuestos, pedir una extensión puede ser una herramienta clave para evitar errores y sanciones innecesarias. Sin embargo, no es una solución completa, ya que la obligación de pago sigue vigente.

Para muchas familias, actuar ahora puede marcar la diferencia entre mantener estabilidad financiera o enfrentar costos adicionales en los próximos meses. La clave está en entender que el tiempo extra es para declarar mejor, no para pagar después.

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