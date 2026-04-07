IRS: Estos reembolsos están por vencer en 2026 y podrías perder el dinero

Miles de contribuyentes en Estados Unidos podrían perder dinero en 2026 sin saberlo. A unos días del final de la temporada de impuestos del 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los reembolsos de impuestos correspondientes a ciertos años están por vencer, lo que significa que quienes no presenten su declaración a tiempo para reclamarlos podrían perder ese dinero de forma definitiva.

La clave no es solo conocer la regla, sino identificar qué años están en riesgo ahora mismo.

De acuerdo con el IRS, los contribuyentes tienen un plazo limitado para reclamar cualquier saldo a favor, lo que hace urgente revisar declaraciones pendientes.

¿Qué reembolsos están en riesgo en 2026?

El punto más importante de estos últimos días es identificar qué declaraciones están por vencer.

En términos generales:

Año fiscal 2022 → vence en 2026

Año fiscal 2021 → ya está expirando o expiró

Esto significa que quienes no hayan presentado su declaración de 2022 todavía tienen una última oportunidad para reclamar su reembolso.

“Los contribuyentes tienen un tiempo limitado para reclamar reembolsos”, advierte el IRS.

La regla clave: solo tienes tres años para reclamar tu dinero

El IRS establece que los contribuyentes tienen tres años desde la fecha límite original de presentación para reclamar un reembolso.

Si dejas pasar este periodo:

El dinero se pierde definitivamente

Pasa al Tesoro de Estados Unidos

No hay forma de recuperarlo

“Si no presentas dentro del plazo de tres años, tu reembolso se pierde”, reitera el IRS en su guía oficial.

¿Cuánto dinero hay sin reclamar en Estados Unidos?

El impacto de esta regla es significativo.

De acuerdo con la autoridad fiscal, en años recientes se han acumulado más de $1,000 millones de dólares en reembolsos no reclamados, que pertenecen a contribuyentes que no presentaron sus declaraciones a tiempo.

“Muchos contribuyentes no presentan sus declaraciones y pierden dinero que les corresponde”, indica la agencia.

Este dato refleja la magnitud del dinero que queda sin reclamar cada año y que regresa al Tesoro.

Quiénes deben revisar si tienen dinero pendiente

No todos los contribuyentes están en esta posibilidad, pero hay grupos que tienen altas posibilidades de reclamarlos:

Personas que no presentaron su declaración en años anteriores

Trabajadores independientes o con ingresos variables

Personas que cambiaron de empleo o domicilio

Migrantes recientes con poca experiencia en temas fiscales

Para la comunidad hispana en EE.UU., conocer este tema es especialmente relevante, ya que muchos contribuyentes pueden desconocer estas reglas.

El detalle que puede hacerte perder tu reembolso sin darte cuenta

Uno de los errores más comunes es asumir que no vale la pena presentar una declaración atrasada.

Sin embargo, incluso si no estás obligado a declarar, podrías tener dinero a favor y podría ser una cantidad considerable.

Además, si no presentas tu declaración, también podrías perder beneficios como:

Créditos fiscales como el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC)

Créditos por hijos (CTC)

Deducciones importantes

“Debes presentar una declaración para reclamar cualquier reembolso”, reitera el IRS.

Cómo saber si tienes un reembolso pendiente antes de que venza

El IRS ofrece herramientas para verificar si tienes dinero sin reclamar.

Entre ellas:

La plataforma oficial ‘¿Dónde está mi reembolso?’

Revisión de declaraciones pasadas

Consulta con preparadores de impuestos

Estas opciones permiten actuar antes de que el plazo expire. Pero debes apurarte porque el tiempo se acaba.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre reembolsos que vencen en 2026

¿Qué año de impuestos vence en 2026?

El año fiscal 2022 es el principal que está por vencer en 2026.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un reembolso?

Tienes tres años desde la fecha límite original de presentación.

¿Qué pasa si dejo pasar el plazo?

Pierdes el dinero definitivamente y no podrás recuperarlo.

¿Puedo reclamar reembolsos de años anteriores?

Solo si estás dentro del plazo de tres años permitido por el IRS.

¿Cómo sé si tengo dinero sin reclamar?

Puedes revisarlo en herramientas del IRS o con un preparador de impuestos.

Conclusión

El calendario fiscal no solo marca fechas para declarar, sino también plazos para no perder dinero. En 2026, los reembolsos correspondientes a 2022 están en la última ventana para ser reclamados, lo que convierte este año en un punto crítico para miles de contribuyentes.

Revisar declaraciones pendientes puede marcar la diferencia entre recuperar dinero (hay más de $1,000 millones en reembolsos sin reclamar) o dejarlo en manos del gobierno. Porque en materia fiscal, el tiempo es definitivo.

Sigue leyendo:

– Así están gastando los estadounidenses su reembolso del IRS en 2026

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