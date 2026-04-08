De niña vivió en un hogar de acogida y ahora será la Comisionada de Asuntos Infantiles de NYC

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este miércoles el nombramiento de Rebecca Jones Gaston como nueva comisionada de la Administración de Servicios para Niños (ACS), una de las agencias más relevantes de la ciudad en materia de protección infantil, justicia juvenil y apoyo familiar.

La designación marca un momento clave para el sistema de bienestar infantil en la ciudad, en medio de crecientes debates sobre la necesidad de priorizar la prevención, reducir el ingreso de menores al sistema de cuidado temporal y fortalecer a las familias en riesgo antes de que se produzcan crisis.

Rebecca Jones Gaston llega al cargo con casi 3 décadas de experiencia en el ámbito de servicios humanos y con una historia personal que refuerza su compromiso: durante su infancia, formó parte del sistema de foster care. Jones Gaston, quien es afroamericana, ha hablado públicamente sobre haber sido colocada en cuidado temporal desde su nacimiento antes de ser criada y adoptada por una familia blanca en Iowa.

Incluso, el sitio web de su firma de consultoría la describe como alguien “nacida dentro del sistema”, una frase que resume tanto su experiencia personal como su trayectoria profesional enfocada en transformar el sistema de bienestar infantil desde adentro.

Trayectoria con impacto en 2 estados

Más recientemente, Jones Gaston se desempeñó como comisionada de la Administración para Niños, Jóvenes y Familias (ACYF) dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos entre 2022 y 2025, donde lideró importantes iniciativas federales orientadas a ampliar servicios preventivos, reforzar el sistema de acogida familiar y reducir la falta de vivienda entre familias vulnerables.

Antes de su paso por el gobierno federal, ocupó posiciones clave en sistemas estatales de bienestar infantil bajo administraciones de distintos partidos políticos, consolidando una reputación de liderazgo técnico y capacidad de transformación.

En Maryland, como directora ejecutiva de la Administración de Servicios Sociales, impulsó reformas que lograron reducir en un 50% el número de niños en hogares de acogida. Además, lideró la expansión de programas flexibles de apoyo familiar y consiguió una aprobación temprana del plan estatal bajo la Ley de Prevención Family First, un modelo que prioriza mantener a los menores con sus familias siempre que sea posible.

Posteriormente, en Oregon, asumió la dirección del programa de bienestar infantil en un momento de crisis institucional. Bajo su liderazgo, el estado logró reducir en más de 2,000 el número de niños en cuidado fuera del hogar en poco más de 2 años, eliminó completamente las colocaciones fuera del estado y obtuvo la aprobación federal de su plan de prevención, posicionándose como referente nacional.

Un nuevo enfoque para ACS

La Administración de Servicios para Niños de Nueva York tiene la responsabilidad de proteger la seguridad y el bienestar de niños, jóvenes y familias a través de programas de bienestar infantil, justicia juvenil y servicios comunitarios. La agencia ha sido objeto de escrutinio en años recientes por su manejo de casos complejos y por desigualdades en la intervención hacia comunidades de color.

El alcalde Mamdani destacó que la experiencia de Jones Gaston será clave para avanzar hacia un sistema más eficiente y humano. “Ha dedicado su carrera a construir sistemas más inteligentes y sólidos que mantienen a los niños seguros y a las familias unidas”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Jones Gaston subrayó que su prioridad será transformar el enfoque del sistema, pasando de la gestión de crisis a la prevención. “Este es un momento para reimaginar cómo apoyamos a los niños, jóvenes y familias en Nueva York”, señaló. “Debemos invertir en prevención, fortalecer la confianza y garantizar que cada familia tenga un camino real hacia la estabilidad y la oportunidad”.

Apoyo institucional y desafíos

El nombramiento fue respaldado por figuras clave del gobierno y organizaciones sociales. La vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Helen Arteaga, destacó la combinación de experiencia práctica y liderazgo estratégico de la nueva comisionada.

Asimismo, líderes del sector sin fines de lucro y organizaciones de defensa de derechos señalaron que este cambio podría representar una oportunidad para profundizar reformas necesarias en el sistema.

Desde The Legal Aid Society, se enfatizó la importancia de reducir el uso del sistema de cuidado temporal, priorizar la reunificación familiar y abordar la vigilancia excesiva sobre comunidades vulnerables, especialmente aquellas de origen afroamericano y latino.

En la misma línea, Robin Hood Foundation expresó confianza en que Jones Gaston podrá proteger y acelerar los avances logrados en la ciudad, particularmente en un contexto de posibles recortes federales que amenazan la red de seguridad social.

Retos estructurales en Nueva York

El sistema de bienestar infantil en Nueva York enfrenta múltiples desafíos estructurales. Entre ellos, la sobrecarga de casos, la necesidad de mejorar la capacitación del personal, la falta de recursos en comunidades marginadas y las disparidades raciales en la intervención estatal.

Organizaciones como The New York Foundling y el Consejo de Agencias de Cuidado Familiar y Infantil han insistido en la importancia de invertir en apoyos concretos para las familias, como vivienda, salud mental y acceso a servicios básicos, en lugar de depender exclusivamente de intervenciones punitivas.

Jones Gaston ha construido su carrera precisamente sobre este enfoque, promoviendo modelos que buscan evitar la separación familiar siempre que sea seguro y viable, y fortaleciendo redes comunitarias de apoyo.

Con este nombramiento, la administración de Mamdani apuesta por un liderazgo con visión transformadora en una de las áreas más sensibles de la política pública, donde cada decisión impacta directamente en la vida de miles de niños y familias en la ciudad.

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