Crisis de cuidado infantil en NY: falta de fondos deja sin ayuda a miles de familias

La crisis del cuidado infantil en el estado de Nueva York ha alcanzado un punto crítico. Más de un tercio de los condados, donde vive más de la mitad de la población estatal, han dejado de aceptar nuevas solicitudes para el Programa de asistencia para el cuidado de niños (CCAP), debido a la falta de financiamiento.

Los datos, publicados por la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS), revelan que al menos 21 condados suspendieron la inscripción de nuevos beneficiarios desde principios de julio de 2025. Otros 13 mantienen listas de espera activas, mientras que solo en la ciudad de Nueva York hay alrededor de 1,500 familias aguardando acceso a la ayuda.

Un programa clave que no logra sostener la demanda

El CCAP cubre casi en su totalidad los costos del cuidado infantil privado para cerca de 100,000 familias de ingresos bajos y medios. Sin embargo, pese a que el programa ha sido una prioridad para la gobernadora Kathy Hochul, el aumento en la inversión no ha logrado mantenerse al ritmo de la creciente demanda.

En los últimos años, el presupuesto del programa se cuadruplicó hasta alcanzar los $1,100 millones de dólares, ampliando además los criterios de elegibilidad. Hoy, por ejemplo, una familia de 3 integrantes con ingresos de hasta $95,000 anuales puede calificar.

Pero esta expansión tuvo un efecto colateral: la demanda se disparó. Según New York Focus, desde 2022, el número de niños beneficiados casi se triplicó, pasando de 60,000 a 160,000. En menos de 2 meses del actual año fiscal 2025-2026, más de la mitad de los condados ya habían agotado sus fondos.

En Nueva York, hay 21 condados que han cerrado sus inscripciones del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) y mantienen una lista de espera. #NYSUniversalChildCare #NYSChildCareForAll pic.twitter.com/8AkPk3POJ8 — MamásConPoder (@MamasConPoder) March 19, 2026

Condados sin recursos y familias en espera

La situación es especialmente grave fuera de NYC. De acuerdo a WRVO Public Media, en lugares como el condado de St. Lawrence, la avalancha de solicitudes superó ampliamente las proyecciones. Autoridades locales estiman un déficit inicial de $1.3 millones, que podría ascender a $4 millones para cubrir todas las solicitudes previstas.

Ante este escenario, el condado decidió pausar el programa. La fecha límite para aceptar nuevas solicitudes o renovar beneficios existentes fue el 26 de noviembre, lo que significa que no habrá nuevos apoyos hasta octubre de 2026.

Este tipo de decisiones no son aisladas. Funcionarios locales advierten que la estructura actual del financiamiento estatal no permite una planificación eficiente, dejando a las familias en una situación de incertidumbre total.

Reglas estatales complican el acceso a nuevos fondos

El presupuesto estatal aprobado en mayo de 2025 incluyó una inversión adicional de $400 millones: $350 millones destinados a la ciudad de Nueva York y $50 millones para el resto del estado. Sin embargo, estos recursos no están fluyendo de manera inmediata.

De acuerdo con un memorando de la OCFS, los condados fuera de la ciudad no podrían acceder a esos fondos hasta marzo de este año. Además, para recibirlos, debían gastar primero la totalidad de su presupuesto actual.

Expertos y legisladores, como el asambleísta Andrew Hevesi, han criticado esta condición por considerarla poco práctica. Las autoridades locales desconocen cuánto dinero recibirán finalmente, lo que dificulta tomar decisiones arriesgadas como agotar sus reservas.

Impacto económico y laboral

El costo promedio del cuidado infantil en Nueva York supera los $20,000 al año, uno de los más altos del país. Sin subsidios, muchas familias simplemente no pueden pagar.

Esto tiene consecuencias directas en el mercado laboral. Padres y madres se ven obligados a reducir sus horas de trabajo o abandonar sus empleos para cuidar a sus hijos. En regiones económicamente vulnerables, esto podría agravar aún más los niveles de desempleo.

Proveedores de cuidado infantil también enfrentan dificultades. Centros y guarderías dependen en gran medida de los pagos provenientes del programa. La incertidumbre en los subsidios afecta su estabilidad financiera y su capacidad para retener personal.

Uno de los aspectos más criticados del sistema actual es la forma en que se asignan los recursos. Las familias pueden perder su asistencia simplemente por el momento en que se inscribieron. Mientras tanto, nuevas solicitudes son rechazadas automáticamente una vez que el presupuesto se termina.

Además, los condados no tienen flexibilidad para priorizar a las familias con mayores necesidades económicas, lo que limita su capacidad de respuesta ante la crisis.

¿Qué sigue para las familias de NY?

A corto plazo, no hay señales de alivio inmediato. La próxima oportunidad para ajustar el financiamiento será durante la negociación del presupuesto estatal del próximo año, en un contexto que se anticipa complicado debido a posibles recortes federales.

A pesar de ello, organizaciones defensoras del cuidado infantil continúan presionando por una inversión más robusta y permanente. Argumentan que, sin un financiamiento adecuado, cualquier intento de ampliar el acceso será insostenible.

Mientras tanto, miles de familias en Nueva York enfrentan una realidad incierta: un sistema que prometía apoyo ampliado, pero que ahora lucha por cumplir con su propia demanda.

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