EE.UU. habría presionado al Vaticano para que el papa León XIV respalde a Trump

Un alto diplomático del Vaticano fue convocado al Pentágono en enero para una reunión descrita como tensa, en la que se le transmitió que el papa León XIV debía alinearse con el presidente Donald Trump, según informó el medio The Free Press.

De acuerdo con ese reporte, el cardenal Christophe Pierre fue citado por el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, quien le habría advertido que Washington cuenta con la capacidad militar para actuar “como quiera” y que el pontífice, el primero nacido en Estados Unidos, “más le vale ponerse de su lado”.

El medio señala que, en medio del intercambio, un funcionario estadounidense llegó a hacer referencia al Papado de Aviñón —cuando la monarquía francesa ejerció influencia sobre la autoridad papal— para ilustrar el peso del poder político sobre el religioso.

También indica que altos mandos del Pentágono revisaron con detalle el discurso inaugural del papa, en el que cuestionó una diplomacia basada en la fuerza, en aparente alusión a la llamada Doctrina Monroe impulsada por Trump.

La tarde de este miércoles le preguntaron al vicepresidente J.D. Vance sobre la publicación, y respondió que no sabía quién era el cardenal Pierre. Cuando la reportera la recordó que es el embajador ante la Santa Sede y Estados Unidos, el vicepresidente rectificó: “Bien, lo he conocido antes. Lo siento. Solo no recordaba el nombre. Nunca he visto esta nota periodística. Me gustaría hablar con él”.

JD VANCE: With no disrespect to the cardinal, I don't know who Cardinal Christophe Pierre is



REPORTER: He's the ambassador to the Holy Sea and US



VANCE: Okay, I've met him before. Sorry. I just didn't remember the name. I've never seen this reporting. I'd like to talk to him. pic.twitter.com/TauVqVRtcF — Aaron Rupar (@atrupar) April 8, 2026

Por su parte, el Departamento de Defensa rechazó la publicación del medio. Un portavoz aseguró que el encuentro fue “respetuoso y razonable” y calificó la versión publicada como “exagerada y distorsionada”.

La Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto.

Tensiones con el papa León XIV

El episodio se inscribe en un deterioro progresivo de la relación entre la administración Trump y el papa León XIV desde su elección el 8 de mayo, según el periodista Mattia Ferraresi, citado por The Free Press.

Aunque la Casa Blanca invitó al pontífice a participar en la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos, el Vaticano optó por declinar la propuesta.

Entre las razones mncionadas por el medio figuran desacuerdos en política exterior, críticas de obispos estadounidenses a la política migratoria del Gobierno y la preocupación de la Santa Sede por no verse involucrada en dinámicas políticas internas, especialmente de cara a las elecciones de medio mandato de 2026.

Un funcionario vaticano citado por el medio incluso planteó que existe la posibilidad de que el papa no visite Estados Unidos durante el actual mandato presidencial, reflejando el nivel de distanciamiento entre ambas partes.

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