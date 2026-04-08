Konnor Griffin recibe extensión de contrato más larga para un novato en MLB

Konnor Griffin y los Pittsburgh Pirates llegaron a un acuerdo para una extensión por nueve años y $140 millones de dólares, la más grande para un novato en las Grandes Ligas.

El campocorto de 19 años de edad es el jugador con el contrato más grande en la historia de los Piratas de Pittsburgh.

Griffin se convirtió en el primer jugador de menos de 20 años en debutar en Grandes Ligas desde Juan Soto en 2018.

“Veo una organización ganadora aquí”, dijo Griffin. “Vamos a lograr grandes cosas con los jugadores que tenemos. Quiero ser parte de esto durante nueve años. Quiero seguir contribuyendo a que lleguemos a los playoffs y ganemos. Este es un lugar fantástico para mí, un lugar fantástico para mi familia. No podría estar más orgulloso”.

Griffin debutó el pasado jueves y tiene un promedio de bateo de .176 con 3 hits, 3 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas en 5 juegos esta temporada.

“Con 19 años, es increíble que todo esto esté sucediendo tan rápido”, dijo Griffin. “Pero siempre les he dicho a mi familia y a la organización: ‘Estoy preparado para esto. Estoy listo’. Estoy listo para salir al campo y ganar algunos partidos”.

Konnor Griffin busca llevar de regreso a los Piratas a la postemporada de MLB

Griffin se suma a parte de una nueva camada de los Piratas que busca volver a la postemporada por primera vez en más de 10 años.

Pittsburgh no está en los playoffs de Grandes Ligas desde que jugaron el comodín en la temporada 2015. Y la última victoria en playoffs la consiguieron en la Serie Divisional ante San Luis en 2013.

Con Griffin, Paul Skenes, Cy Young de la Liga Nacional y jugadores como Bubba Chandler, Brandon Lowe y Oneil Cruz, tienen para pelear en la División Central de la Liga Nacional.

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