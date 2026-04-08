Exfutbolista ecuatoriano Christian Lara golpeado por ciudadanos en medio de su detención

El exfutbolista Christian ‘Diablito’ Lara fue golpeado por varias personas tras ser detenido por la Policía en medio de un supuesto robo a una tienda de artículos electrónicos en Ecuador.

La agresión en contra del exjugador de la selección de Ecuador se dio en el lugar de su arresto en el sector La Villaflora, en el sur de Quito, durante un operativo policial.

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En uno de los videos que circula en redes sociales y que deja evidencia de la captura de Lara, se puede ver cómo ciudadanos agredieron al exfutbolista antes de ingresar en el vehículo de la policía.

Las imágenes muestran a ciudadanos propinándole patadas y puñetazos, mientras al menos cuatro policías tratan de apartar a las personas.

Un video muestra cómo fue detenido Christian Lara, exjugador de la Selección ecuatoriana y de El Nacional, tras un presunto intento de robo en un local de tecnología en el sector de Villaflora, en Quito.

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Antes de ser subido a un patrullero, el también conocido como “Diablito”… pic.twitter.com/y4wzh3juFy — SUCRE NOTICIAS (@sucrenoticiasec) April 8, 2026

🚨 Policía Nacional desarticula banda delictiva

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo que permitió desarticular una presunta organización delictiva. Entre los aprehendidos figura “Diablito Lara”, exjugador ecuatoriano. pic.twitter.com/BFkm5rQSHe — Gabriel Miguel Figueroa Calderón (@GFigueroa1985) April 7, 2026

El robo donde cayó arrestado Christian Lara

Un grupo de al menos seis individuos ingresó armado al local con la intención de sustraer celulares, laptops y otros equipos, pero fueron sorprendidos por agentes que patrullaban la zona.

Lara fue arrestado junto a otras tres personas, mientras que otros sospechosos lograron escapar por la parte de atrás del establecimiento.

De acuerdo con la Policía, el exseleccionado habría actuado como chofer del vehículo que esperaba a los asaltantes.

En el operativo se recuperó mercancía valorada en unos $9,000 dólares y se incautaron armas de fuego, incluido un minifusil.

La información fue confirmada por Pablo Lastra, jefe del Distrito Eloy Alfaro, quien confirmó la identidad y supuesta implicación del jugador.

“Así es, el señor Cristian L., de 45 años, que no registra antecedentes”, señaló Lastra al referirse al exjugador.

#Nacionales I Pablo Lastra, Jefe del Distrito Eloy Alfaro, dio detalles de la desarticulación de la presunta banda delictiva. El exfutbolista Christian Lara fue detenido en esta operación.#LéaloenET: https://t.co/tK6aAttYFp pic.twitter.com/cNq0pr0Dm6 — El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) April 7, 2026

La carrera de Christian Lara: del Mundial a la cárcel

Lara se formó como jugador en El Nacional, club en el que se consolidó como una de sus destacadas figuras y con el que se coronó campeón en 2005.

También defendió los colores de Liga de Quito, donde destacó como goleador y conquistó dos campeonatos nacionales (2007 y 2010). Además, ganó la Recopa Sudamericana en dos ocasiones (2009 y 2010) y la Copa Sudamericana en 2009.

A lo largo de su carrera, vistió varias camisetas tanto en Ecuador como en el exterior, entre ellas Al-Wakrah SC (Qatar), Barcelona SC, Deportivo Pereira y Real Cartagena (Colombia), Manta FC, Deportivo Quito, Dorados de Sinaloa (México), Clan Juvenil, Sociedad Deportiva Rayo y Deportivo Sancor.

En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2006, marcó un recordado gol ante Argentina para sellar la victoria ecuatoriana por 2-0. Disputó esa Copa del Mundo con la Tricolor.

Tras anunciar su retiro en 2018 con El Nacional, en 2022, a los 41 años, regresó a la actividad para unirse a Sociedad Deportiva Rayo, equipo de la Segunda Categoría de Pichincha.



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