James Rodríguez regresa a los entrenamientos en Minnesota tras su hospitalización en EE.UU.



James Rodríguez dio señales de mejoría para su regreso a la competición tras el episodio de salud vivido en los últimos días. El capitán de la selección colombiana se reincorporó esta semana a las instalaciones del Minnesota United, iniciando una fase de “sesión supervisada de reincorporación a la actividad” tras haber permanecido 72 horas hospitalizado debido a un cuadro de deshidratación severa.

El club de la MLS aseveró que la evolución clínica de Rodríguez marcará el ritmo para volver a trabajar con el resto del plantel. La situación se originó tras un compromiso amistoso frente a Francia, donde el mediocampista comenzó a manifestar síntomas que se agravaron con el paso de las horas.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que se trató de una “afección de origen no deportivo”, lo que obligó a una vigilancia médica estricta en un centro clínico de Estados Unidos. La noticia generó preocupación inmediata, dado que el estado físico del creativo es un factor determinante tanto para su club en la MLS como para el esquema nacional.

Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el cuerpo técnico de la selección cafetera mantiene una comunicación constante con el departamento médico del Minnesota United, priorizando una recuperación total antes que un regreso apresurado.

Dada la jerarquía y el peso de Rodríguez en el vestuario, su bienestar es considerado “de prioridad absoluta”, entendiendo que su presencia es vital para los desafíos que enfrentará el equipo colombiano en los próximos meses.

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