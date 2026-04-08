Mike Vrabel, coach de los Patriots, aborda polémica por imágenes comprometedoras con reportera de la NFL

Un nuevo escándalo ha sacudido a la NFL. El entrenador de New England Patriots, Mike Vrabel, tuvo que salir públicamente a abordar la polémica de unas fotografías en las que aparece abrazado y tomado de la mano junto a la reportera de la NFL para ‘The New York Times’ y ‘The Athletic’, Dianna Russini.

Las fotos, que fueron publicadas por Page Six y ‘The New York Post’, muestran al entrenador y la periodista en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

En una conversación con ‘The New York Post’, Vrabel aclaró la polémica asegurando que las “fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”, dijo.

New England Patriots’ Mike Vrabel and top NY Times NFL reporter Dianna Russini hold hands and hug at luxury hotel https://t.co/kgk6uoumOU pic.twitter.com/J2dtb6HuyA — New York Post (@nypost) April 7, 2026

“Esto no merece más respuesta”, sentenció el coach finalista del último Super Bowl en la NFL. Por su parte, Dianna Russini también rompió el silencio sobre el escándalo y aclaró que las imágenes fueron sacadas de contexto y distorsionan lo que considera una dinámica profesional habitual.

“Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”, señaló.

En este sentido, Steven Ginsberg, editor ejecutivo de ‘The Athletic’, defendió a la reportera señalando que las imágenes no muestran la interacción pública frente a muchas personas.

“Dianna es una periodista de primer nivel que cubre la NFL y estamos orgullosos de tenerla en ‘The Athletic’”, dijo.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.

El lenguaje corporal visto en las imágenes generó especulación sobre una relación extramatrimonial entre ambos. Vrabel viene de una temporada en la que llevó a los Patriots al Super Bowl y ganó el Premio a Entrenador del Año de la NFL.

No es la primera vez que Russini se ve envuelta en este tipo de escándalos. En 2015, poco después de que Dianna se incorporara a ESPN, Jessica McCloughan, esposa del entonces gerente general de los Washington Commanders, Scot McCloughan, la acusó públicamente de mantener una relación inapropiada con su marido.

Los post publicados en X eran explícitos y muy específicos. En aquel momento, ESPN salió en defensa de Russini y la calificó como “una reportera excelente que nunca debería tener que someterse a comentarios tan vulgares”.

Tiempo después, Jessica McCloughan ofreció una disculpa pública y reconoció que sus propias afirmaciones habían sido “infundadas e inapropiadas”.



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