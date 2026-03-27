Falleció el All-Pro de los Oakland Raiders Barret Robbins a los 52 años

La noticia del deceso de Barret Robbins sacudió a la comunidad de la NFL este viernes 27 de marzo de 2026. Mediante una emotiva publicación en redes sociales, Tim Brown, excompañero de Robbins en los Oakland Raiders, compartió el mensaje recibido por Marissa Robbins, hija del exjugador: “Falleció tranquilamente mientras dormía. ¡Por favor, recen por sus hijas y su familia!”.

Seleccionado en la segunda ronda del draft de 1995 proveniente de TCU, Robbins se consolidó rápidamente como el ancla de la ofensiva de los Raiders. Disputó 121 partidos, 105 de ellos como titular, alcanzando su punto máximo en 2002 cuando fue elegido All-Pro y seleccionado para el Pro Bowl. Su liderazgo fue fundamental para llevar al equipo hasta el Super Bowl XXXVII.

Sin embargo, su nombre quedó ligado para siempre a uno de los episodios más tristes y complejos de la historia de la liga. Robbins desapareció 24 horas antes del gran partido contra los Tampa Bay Buccaneers en 2003. Su ausencia, que más tarde se supo fue consecuencia de una crisis de salud mental relacionada con su trastorno bipolar y depresión, marcó un punto de inflexión en su vida.

Tras retirarse del fútbol americano profesional en 2004, la vida de Robbins fue una sucesión de desafíos legales y de salud. El exjugador se convirtió en una de las primeras figuras públicas en hablar abiertamente sobre la importancia de la medicación y el tratamiento para las enfermedades mentales en el deporte de alto impacto.

Good evening! @TheOnlyNation @Raiders @RNR920AM @RNTimes it's with great regret i tell you i just received a call from Marissa Robbins informing me that Raiders All Pro center Barrett Robbins passed away overnight. Thankfully, he passed peacefully in his sleep. Please pray for — Tim Brown (@81TimBrown) March 27, 2026

A pesar de sus problemas con la justicia en Florida durante la última década, sus excompañeros siempre lo recordaron por su calidad humana y su dominio en la trinchera. Rich Gannon, el quarterback que confió en él para proteger su espalda durante años, también expresó su dolor: “Triste de enterarme del fallecimiento de mi pívot y excompañero. ¡Descansa en paz, hermano!”.

Barret Robbins deja a sus hijas Marisa, Marley y Madison. Más allá de las estadísticas y los incidentes que ocuparon titulares, su fallecimiento reabre el diálogo necesario sobre el cuidado post-carrera de los atletas y el apoyo a la salud mental en la NFL.

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