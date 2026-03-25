Puka Nacua, estrella de Los Ángeles Rams, es acusado de morder a una mujer y lanzar insulto a la comunidad judía

La estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, se ha visto envuelta en una nueva polémica fuera de los emparrillados. El jugador de la NFL fue acusado de morder a una mujer y lanzar un insulto contra la comunidad judía.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, la mujer solicitó una orden de alejamiento contra Nacua por el episodio que ocurrió el 31 de diciembre de 2025 tras una salida grupal en Century City.

Según el relato de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, Nacua la mordió tan fuerte que le rompió la piel. El hecho sucedió durante una cena en la que el jugador soltó una frase antisemita. “f* all the Jews”* (mald* todos los judíos).

El comentario hizo incómodo el ambiente en la semana. No obstante, la mujer señaló que ese fue el “primer acto de lo que se convirtió en una escalada de conducta grosera, vulgar, amenazante, violenta y acosadora” por parte de Nacua.

Tras la cena, la mujer, una amiga, Puka y otros acompañantes abordaron un vehículo en el que el jugador de los Rams habría realizado tocamientos.

Según la denuncia, Puka “inclinó la cabeza sobre el regazo y la zona de la entrepierna de la amiga, y le mordió el pulgar con tanta fuerza que ella gritó de dolor agudo”.

Después, se volvió hacia la denunciante y le mordió el hombro izquierdo, rompiéndole la piel y dejándole una marca circular de dientes.

La denuncia, que al parecer se dio un día después del episodio, incluyó una foto de su supuesta lesión. La imagen fue publicada por TMZ Sports y ahora se ha vuelto tendencia en redes sociales.

🚨🚨BREAKING🚨🚨



TMZ has obtained photos from the alleged victim showing a bite mark on her body which she claims was from #Rams receiver Puka Nacua from their dinner.



The alleged victim went to the local police a day later and officially filed an incident report.



The photo: https://t.co/E3Z7gABcUJ pic.twitter.com/C50sewo6Px — MLFootball (@MLFootball) March 24, 2026

Amenaza de escándalo mediático

Según la información, la mujer se reencontró este mes de marzo con los abogados de Puka para llegar a un acuerdo de conciliación. Sin embargo, lo que presuntamente obtuvo fueron amenazas de hacer un escándalo mediático.

En el supuesto hostigamiento se hablaba de “contactar a TMZ y otros medios de prensa para difundir declaraciones públicas falsas, inexactas y/o deliberadamente exageradas sobre los eventos del 31 de diciembre de 2025″.

La defensa de Nacua

El abogado de Nacua, Levi McCathern, asegura que toda la demanda no es más que un intento de extorsión y afirma que la mujer ha pedido millones de dólares.

El abogado de Nacua, Levi McCathern relató a TMZ Sports que el grupo estaba de fiesta y que hubo algunos “juegos pesados”. También confirmó la mordida, pero aseguró que no provocó ninguna lesión, sino una marca temporal.

Asimismo, McCathern negó la existencia de un comentario antisemita alegando que testigos presenciales no escucharon la frase. Por el momento, un juez en Los Ángeles denegó la solicitud de la orden de restricción de la mujer.

Tras el escándalo, en redes sociales han resurgido de la hemeroteca declaraciones polémicas de Nacua. Entre ellas, unas de 2025 en las que prometió que haría un baile judío como celebración de touchdown el año pasado. Posteriormente, Nacua tuvo que disculparse por hacer el baile en streaming.



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