Niegan entrada a grupo de hinchas de San Lorenzo en viaje a Paraguay

Un grupo de 24 hinchas del San Lorenzo de Almagro fue obligado a regresar este miércoles a Argentina tras ser rechazado su ingreso por un puesto fronterizo en Paraguay.

Los hinchas estaban allí mientras esperaban asistir a un partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante el local Recoleta, informaron las autoridades.

La Dirección de Migraciones denegó la entrada de los aficionados en el control fronterizo de la localidad paraguaya de Puerto Falcón, que colinda con la ciudad argentina de Clorinda.

Según un informe de la Policía Nacional de Paraguay, los hinchas tienen una “prohibición de acceso a eventos deportivos” establecida en una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

🚨 INCAUTAN DROGAS EN MICROS CON HINCHAS DE OLIMPIA DE PARAGUAY

– Procedimiento de Arca y Aduana en Formosa.

– En otro operativo en Salta incautaron 3 kilos de pasta base. pic.twitter.com/94EOCF2wqF — Vía Szeta (@mauroszeta) April 8, 2026

Hinchas de San Lorenzo llevaban alcohol y estupefacientes

El jefe de la Policía de Asunción, Juan Agüero, dijo al canal privado NPY que cinco autobuses con seguidores del equipo argentino llegaron a la capital paraguaya.

Indicó que en un primer control incautaron bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y petardos, que aseguró están “totalmente prohibidos” en los estadios.

Este miércoles, San Lorenzo visita a Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción en un juego por la primera fecha del grupo D de la Sudamericana, del que también hacen parte el brasileño Santos y el ecuatoriano Deportivo Cuenca.

Recoleta logró clasificarse por primera vez a una fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer en la fase previa a su compatriota Nacional, mientras que San Lorenzo, el primer campeón de la Sudamericana en 2002, ha disputado en 12 ocasiones el torneo.

San Lorenzo no pasa del empate ante Recoleta

El argentino San Lorenzo de Almagro no pasó del empate 1-1 en su visita de este miércoles al debutante paraguayo Recoleta, al que enfrentó por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

Recoleta, que llegó al torneo desde la ronda previa y por primera vez en sus 95 años disputa una fase de grupos de un competición de la Conmebol, se adelantó en el marcador con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos, cuando en el arranque del partido sorprendió a los visitantes por su ambición.

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