Luis Suárez ante posible regreso a Uruguay: “Si me necesitan, jamás le diré que no”

Luis Suárez se retiró de la selección de Uruguay en 2024, pero con el Mundial 2026 a la vista, el delantero uruguayo remarcó que está a la orden y no dirá que no si lo convocan.

Durante una entrevista con la revista Ovación, admitió que desde que dejó la selección su “llama por el fútbol” ha disminuido.

“Uno mantiene las ganas, la ilusión del fútbol por objetivos, por sueños, y uno siempre soñaba con estar en la selección. Por diferentes motivos obviamente tomé la decisión, pero desde que dejé se apagó un poquito la llama del fútbol”, expresó el pistolero.

"UNO MANTIENE LA ILUSIÓN" 💣🇺🇾



LUIS SUÁREZ habló en la previa del Mundial y envió una especie de guiño a la SELECCIÓN DE URUGUAY tras su conflicto con Marcelo Bielsa.



🗣️ "Desde que dejé, se apagó un poquito la llama del fútbol", declaró el delantero de Inter Miami.



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Aunque el delantero del Inter Miami recalcó que si lo llaman para formar parte del equipo de Uruguay al Mundial 2026 no diría que no.

“Yo a mi país nunca le voy a decir que no, jamás le voy a decir que no a mi país. Me retiré de la selección para dejarle el camino a otros jugadores y porque pensé que llegó un momento que ya no podía ser útil para la selección”, recordó el Pistolero.

“Pero si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la selección. Eso es imposible, mientras siga jugando, mientras siga vigente”.

Luis Suárez, el máximo goleador de Uruguay, para un regreso mundialista

Luis Suárez es el máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay con 69 goles en 143 partidos disputados.

El ex Liverpool y Barcelona quedó por delante de otras dos figuras de los Charrúas: Edinson Cavani y Diego Forlán.

El último gol de Luis Suárez con la selección de Uruguay fue en la Copa América en el partido por el tercer puesto ante Canadá.

Suárez disputó 16 partidos de Mundiales y terminó con 7 goles y 5 asistencias, además de un cuarto lugar en el Mundial de 2010.

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