Roy Brown y Zoraida Santiago llegan a NYC con “De la Tierra en que Nací” gracias a “Boricorridor 2026 Tour”

NUEVA YORK – Los cantautores Roy Brown y Zoraida Santiago saben que los puertorriqueños en la diáspora siempre regresan de una forma u otra a “la tierra en la que nacieron”. Los artistas, otrora miembros de la población boricua en el exterior, conocen de las conexiones vivas que los hacen volver a los “campos amados” y a los “colores de mar”.

Brown y Santiago, íconos de la Nueva Trova puertorriqueña, coinciden en que, aunque el perfil y el número de miembros de la diáspora ha cambiado en estados como Nueva York, hay algo que permanece: los vínculos con su lugar de origen y la afinidad cultural.

Reforzar esa relación simbiótica entre el boricua de la isla y el que migró, a través de la música, será el centro del espectáculo “De la Tierra en que Nací” que ambos encabezarán el próximo 23 de mayo en el “Hostos Center for the Arts & Culture” en El Bronx.

“Tanto Roy como yo vivimos muchos años en Nueva York, y, de hecho, allá fue que nos conocimos y empezamos a trabajar. Ese proceso de ir a NY, convivir con la diáspora boricua y latinoamericana en general fue un proceso de aprendizaje muy grande, porque entendí la conexión que esa diáspora sentía con la tierra, con el lugar de origen que es Puerto Rico, y mantener esa relación viva para nosotros es importante, y entiendo yo que para la diáspora también y por eso se identifican tanto con Puerto Rico, porque dentro del contexto de lo que está pasando y más ahora con la exacerbación del racismo en Estados Unidos, el tener ese referente de identidad, de historia, de cultura, me parece a mí que para la gente que vive en EE.UU. y en NY, que para nosotros es tan cercano, es importante”, relata la compositora en entrevista exclusiva con El Diario.

Los artistas reconocen que la selección de los temas ha sido un proceso difícil dado el amplio repertorio que se remonta a sus tiempos en la Gran Manzana y a la fundación de “Aires Bucaneros”.

Sin embargo, la clave para reconectar con el público como parte de “Boricorridor 2026 Tour” es favorecer la historia, afirma Brown.

“Se va a concentrar en algunas canciones que nosotros estamos seguros que forman parte de la historia del público que va a estar allí. Los conciertos son un fenómeno, porque los conciertos de música cantada, usualmente, la audiencia lo que quiere es cantar. Quizás, uno le tira una canción nueva o dos, pero la gente va a cantar con uno. Ese es el fenómeno magistral de la música, que la música es un fenómeno colectivo. Tenemos el artista, que es como que la estrella, el imán que atrae, pero el fenómeno es que la gente se aprende las canciones, forma parte de la historia de la canción, entonces la quiere cantar contigo. Si yo voy allí y no canto ‘Oubao Moin’; si no canto ‘Mr. Con Macana’; si no canto ‘Sal a Caminar’, canciones con las que se han identificado por años…pues entonces se sienten que no les canté lo que a ellos le gusta”, menciona Brown.

Brown añade que también buscan “activar a la gente para que mantengan viva la identidad nuestra; que colaboren, que contribuyan”.

“Para comunicarnos tenemos que tener un lenguaje común. Eso no quita que aprendamos de los demás, pero tenemos que fortalecer lo nuestro primero…”, continúa.

El cantautor apuesta a que el espectáculo trascenderá las fronteras de la identidad puertorriqueña para alcanzar a otras culturas de América Latina.

“Nosotros somos parte de Latinoamérica; somos parte de México; somos parte de Santo Domingo (República Dominicana), porque la música nuestra se escucha en todos esos lugares y todos esos lugares han impactado nuestra forma de expresión”, declara el compositor.

El alcance, la estabilidad y el reconocimiento con el que cuentan hoy está lejos de las trabas que tuvieron que enfrentar en sus inicios como miembros de la diáspora cuando los boricuas tenían sus espacios limitados en la ciudad.

“Yo viví 13 años allá y era muy diferente. Primero, no éramos tan aceptados, pero estábamos empezando a ser aceptados. Ahora, el boricua está totalmente insertado en la vida de NY…”, recuerda Brown.

“En términos de la música y la política, ahora es tan masivo que es aceptado. Antes nosotros teníamos que tocar en las esquinas y en la calle; no teníamos dónde tocar…Tocábamos, si acaso, en un bar”, contrasta.

“Si vas a Broadway a ver una obra va a haber un puertorriqueño trabajando en ese teatro; antes no. (Ahora) tenemos nuestros teatros. Por ejemplo, Pregones tiene un teatro en Manhattan y en El Bronx que es fenomenal”, continúa.

A juicio de Santiago, la transición, no solo tiene que ver con procesos políticos y demográficos, sino con la popularización de medios y plataformas digitales que “han cambiado las maneras de comunicar la música”.

“En aquel entonces había unos espacios en específico donde nosotros íbamos a cantar que eran cafés teatro de puertorriqueños, que eran, en cierta medida, espacios limitados a una base puertorriqueña de público. Ahora, esa influencia nuestra se ha ampliado a otros públicos y, no solo es en vivo o en disco, sino a través de la internet y el internet ha llegado a todas las partes del mundo”, compara la cantante, quien ha musicalizado sus propios poemas y los de otras autoras como Julia de Burgos.

La realidad política colonial de Puerto Rico también ha servido de motor para la Nueva Canción Puertorriqueña, considera la profesora de Ciencias Sociales.

“En la música puertorriqueña se ha ampliado también ese interés y esa búsqueda de la gente por conocer de Puerto Rico, yo creo que eso ha influido en ese cambio que se ve de cuándo nosotros estábamos (en NY) a ahora”, analiza.

En ese sentido, la antropóloga hace la salvedad que la Nueva Trova no es simple música de protesta.

“Es mucho más amplia que eso. Es canción de trabajar la reflexión, el análisis, la consciencia, la historia, la identidad…”, plantea Santiago quien en el 2024 publicó su séptima producción discográfica “Hoja de ruta”.

Brown añade que la música que traerán presencialmente a NYC ha servido como medio educativo para las nuevas generaciones.

“Obviamente, hemos colaborado en crear esa conciencia (del problema colonial). Para mi sorpresa, muchos papás criaron bien a sus hijos y los ponían a oír la música mía. No son miles y miles y miles, pero son muchos. Se me acercan y me dicen: ‘mi mamá y mi papá me educaron con la música tuya. Muchos estudiantes me dicen que sus maestros en sus clases de historia ponían la música suya. No es solamente yo. Yo soy un individuo. Yo fui parte de una generación. El Topo (Antonio Cabán Vale), Andrés Jiménez (El Jíbaro), Tony Croatto, Fiel a La Vega…¡Ave maría!, eso es fenomenal; Cultura Profética, Haciendo Punto en Otro Son, Danny Rivera, mucha gente que han contribuido a esto ”, acredita.

Para el intérprete, es clave que continúe el relevo con los más jóvenes para que el género siga creciendo.

“Muy importante, porque la guitarra, los instrumentos de cuerda…siempre hay una atracción hacia esos instrumentos y el instrumento de nosotros es principalmente la guitarra. Tú ves todos los jóvenes que tocan guitarra y escriben muchos sus canciones. Trabajan por ahí de esquina a esquina, de negocio en negocio y echan mano del repertorio puertorriqueño. La música nuestra es fundamental para tú tener ese repertorio…Eso hace que haya continuidad y nosotros somos parte de la continuidad”, expone.

A preguntas sobre Bad Bunny como fenómeno musical internacional, están de acuerdo en que ejerce un poder político a través de sus mensajes en los que se pueden ver reflejados, no solo puertorriqueños, sino miembros de otras comunidades hispanas.

“Yo creo que Bad Bunny ha logrado tocar unos puntos muy sensibles en los procesos que está viviendo Puerto Rico ahora mismo. Como, por ejemplo, el proceso de desplazamiento de comunidades, que es real, que la gente lo está viviendo día a día…El proceso de la migración forzada por la situación económica y social de Puerto Rico de tantos jóvenes y profesionales que se van de Puerto Rico y nos dejan a nosotros aquí…La gente se está yendo y Bad Bunny en sus canciones ha logrado tocar ese nervio y yo creo que, incluso, sin proponérselo. Simplemente porque le salió, porque él lo vive, porque es lo que estamos viviendo todos, y eso lo ha convertido, creo que, sin querer, lo ha convertido en un ‘activista’”, argumenta Santiago.

“Cuando el artista toca las experiencias de la gente y logra crear en la gente una identificación con lo que está diciendo, ya eso se convierte en político, y política es todo; toda la experiencia humana es política en el fondo, y por eso la gente lo percibe como político”, asegura.

Para Brown, el poder del reguetonero recae en movilizar a la gente.

“Movilizar a la gente para que afirme, para que se movilice a la afirmación. En ese sentido, él tiene un impacto político. Aunque él colaboró en el movimiento de las elecciones pasadas, él no lo hizo pidiéndole a las personas que votaran por un partido específico, él apoyaba un movimiento de afirmación porque el país estaba y está en crisis y no parece tener una gente que esté llevándonos por un rumbo que va a llevarnos a resolver los problemas. En ese sentido, es política. Yo no sé si él tiene ambiciones de correr para gobernador o para senador o algo así…Yo no se lo deseo, pero, si lo hace, voto por él”, dijo entre carcajadas.

Aunque independentistas, ambos aseguran que hasta un estadista puede verse reflejado en su música, ya que el concepto de nación va más allá de partido o ideología.

“Nosotros somos una nación. Eso quiere decir que tenemos un sector muy amplio y tenemos identidad. Nos identificamos independientemente de si vamos a votar estadista, popular o independentista…Si tú tienes tus pies en Jayuya (pueblo al sur de Puerto Rico) y sales de tu oficina o tu casa y pisas la calle y la tierra jayuyana, ahí es donde tú estás. Entonces, si vas a votar, tú puedes ser estadista, pero, después que pasan las elecciones, tienes que bregar y entonces eres puertorriqueño. Por eso es que, cuanto tú vas a los festivales, todos los festivales era música puertorriqueña…”, reflexiona el artista.

“Es como dice Roy, en el fondo somos una nación, nos identificamos con Puerto Rico. Incluso, mucha gente que es estadista, la aspiración es que Puerto Rico siga siendo Puerto Rico y que se siga trabajando a nivel cultural como puertorriqueños aunque seamos un estado de EE.UU. porque queremos tener representación en el Congreso y hay un trasfondo ahí anticolonial. Pero, sí, en el fondo somos todos un pueblo identificado con una historia y con una cultura común, y eso no cambia si eres estadista, popular o independentista o si eres no afiliado”, reafirma la educadora.

“No es solamente cuando te das cuatro palos (beber alcohol) que tú amas cantar ‘Verde Luz’ y amas cantar ‘Boricua en la Luna’, porque tú sientes que hay algo que conectas con esas canciones”, puntualiza.

¿Qué es Boricorridor Tour 2026?

Santiago y Brown forman parte del grupo de artistas puertorriqueños con presentaciones en las ciudades de NY, Boston, Baltimore, Chicago y New Haven en un esfuerzo para que su trabajo llegue a la diáspora.

Los eventos iniciaron en febrero y finalizan en mayo.

La iniciativa es producida por Ágora Cultural Architects con apoyo de The Mellon Foundation y en colaboración con la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Para ver el itinerario completo del tour de este año, puede visitar la página web https://boricorridor.com/

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