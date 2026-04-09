Alexis Vega quiere ir al Mundial 2026 con México: “Me tengo que ganar un lugar”

Alexis Vega, delantero del Toluca, sigue expresando sus deseos de querer estar con la selección de México en el Mundial 2026 tras recuperarse de la lesión en su rodilla.

“Tengo el mundial muy cerca pero estoy pensando en agarrar ritmo con mi equipo para poder ayudar a la selección también”, expresó Vega.

Vega estuvo 84 minutos en la victoria del partido de ida de cuartos de final 4-2 ante Los Angeles Galaxy.

El atacante mexicano ha venido recuperándose de una lesión en su rodilla que lo ha afectado en los últimos meses.

“He tenido tiempo para recuperarme… por ahí muchos están pendientes y les entretiene mucho lo de mi rodilla... es una rodilla tocada, una rodilla con la que he jugado bastante tiempo y ahorita me encuentro bastante bien ahí para los que estén preocupados”, comentó.

¿Cuál ha sido la lesión de Alexis Vega con Toluca?

En el comienzo de la temporada 2026, Vega sufrió una recaída en su rodilla derecha, misma que le afectó en 2025.

Vega se sometió recientemente a una artroscopia que le permita jugar sin problemas, aunque la recuperación le llevó de 4 a 6 semanas.

Alexis Vega fue convocado de regreso a la selección de México en la última doble fecha FIFA que enfrentó contra Bélgica y Portugal.

El delantero mexicano vio 26 minutos ante Portugal con empate 1-1. Ante Bélgica estuvo los 90 minutos en la banca.

El portugués Paulinho convirtió este miércoles tres goles para encabezar el ataque del Toluca en su victoria por 4-2 sobre el Galaxy de los Angeles de la MLS en la Copa de campeones de la Concacaf.

Paulinho, tres veces, y el argentino Nicolás Castro anotaron por los campeones del fútbol mexicano, que dominaron, pero mostraron fallas en la defensa, lo cual aprovecharon para descontar por el Galaxy el brasileño Gabriel Perec y el alemán Marzo Reus.

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