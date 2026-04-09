Chicharito Hernández se une al equipo de transmisión del Mundial 2026 de Fox Sports

Pese a que no ha anunciado su retiro oficial del futbol profesional, este jueves Javier “Chicharito” Hernández, legendario exdelantero de la selección mexicana y máximo goleador histórico de El Tri, se integra al equipo de analistas de una famosa cadena televisiva para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue confirmado por la cadena, que detalló la llegada de Hernández como parte del grupo de figuras que encabezarán la transmisión del torneo más grande en la historia de la FIFA.

El ex atacante de clubes como el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, LA Galaxy, Chivas, entre otros, ha estado bastante activo en redes sociales, disfrutando esta etapa, en la que si bien, no es un retiro definitivo, su regreso a las canchas no está totalmente confirmado, por lo que nuevas oportunidades se le han comenzado a presentar al atacante azteca.

¡Bienvenido, Javier Hernández!



Mexico’s all-time top goalscorer, Javier “Chicharito” Hernández, is joining the FOX Sports broadcast team for the biggest FIFA World Cup in history.@CH14_ pic.twitter.com/AFJXlEpiMa — FOX Sports (@FOXSports) April 9, 2026

Fox Sports anuncia fichaje del Chicharito Hernández

Las razones detrás de la incorporación de Hernández como analista para la Copa Mundial 2026 están relacionadas con su prestigio internacional, su vínculo con la afición mexicana y la apuesta de la empresa por sumar voces expertas en el terreno de juego.

La decisión de añadir a Hernández al equipo responde, según Brad Zager, presidente y productor ejecutivo de FOX Sports, a la búsqueda de comentaristas con credibilidad internacional.

“Chicharito es sinónimo de El Tri y, dado el papel protagónico de México en el torneo, queríamos asegurarnos de encontrar voces que aportaran credibilidad internacional inmediata a nuestra cobertura”, dijo Zager. “Estamos encantados de que pase de delantero a analista de estudio en su debut como comentarista televisivo con FOX Sports”.

El equipo de FOX Sports para la Copa Mundial 2026 se distingue por la incorporación de exjugadores y especialistas de alto perfil, como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović y Rebecca Lowe.

Espera divertirse como analista

El propio Hernández expresó su entusiasmo: “Cuando surgió la oportunidad de unirme a una gran compañía como FOX Sports y cubrir la Copa Mundial de la FIFA™ este verano, no lo dudé ni un segundo”.

“Soy un novato, así que espero divertirme como analista y aprender, pero en realidad solo quiero compartir mi perspectiva sobre cómo veo el hermoso deporte que he practicado toda mi vida con los aficionados que nos ven desde casa”, cerró Chicharito.

El nombramiento de Hernández ha causado expectativas entre los aficionados mexicanos y la prensa deportiva, al representar un puente entre el futbol nacional y el público latino en Estados Unidos.

Hernández, quien anotó en las tres ediciones de la Copa Mundial en las que participó y sumó éxitos en clubes como Manchester United, Real Madrid, Sevilla FC, Bayer Leverkusen, West Ham United y LA Galaxy, se suma a este panel de expertos que ofrecerán análisis detallados del certamen.

Voces como la de Hernández, que mantiene una conexión directa con la afición mexicana y latinoamericana, serían clave para acercar el torneo a una audiencia diversa y conseguir una recepción sobresaliente en la región.

Dios es la idea de este orden, la energía, el observador, el espacio antes de que algo exista…

Dios es lo que hace que todo exista.



Va más allá de nuestra comprensión humana, porque no tiene cuerpo, no tiene género, no se divide en polaridad, no es un individuo… es todo.



Dios… pic.twitter.com/8CAl5YbDGe — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) April 9, 2026

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