Chicharito sobre su salida de Chivas: “Me sentí el peor de la historia”

Javier “Chicharito” Hernández habló sobre su salida de Chivas de Guadalajara y sobre el penal fallido en cuartos de final ante Cruz Azul.

El delantero subió un video a sus redes sociales explicando el momento y el porqué de su cobro. Hernández sabía que era importante y le pidió disculpas a sus compañeros.

“(Lo cobré) porque no quería perdérmelo, era muy importante para mis compañeros. Es por eso que me puse tan triste. Fue por mis compañeros de equipo, solo por ellos. Lo siento mucho”, declaró.

Luego de las críticas por el fallo y su bajo rendimiento, Chicharito Hernández expresó que lo hicieron sentir “como el peor jugador de la historia”.

“Porque fue una temporada muy difícil para mí. Debido a las numerosas lesiones, no jugué mucho. Se dieron circunstancias en ese momento, a pesar de amar el futbol y entonces surgió esta situación”.

“Lo que pasa y lo que pasó es que te hacen sentir el peor jugador en la historia. No, pero cometí un error en un momento importante. No rendí como debía. Pero en ese momento era un jugador más y simplemente cometí un error muy importante”, finalizó.

Chicharito Hernández revela qué lo llevó a cobrar el penal así

Javier Hernández destacó que pensó en tirar el penal a un lado, pero se equivocó en su ejecución.

“Decidí en este penal tirarlo a un lado. Normalmente tengo tendencia a pensar en qué lado, pero acercándome al balón puedo cambiar de opinión y puedo percibir el movimiento del portero. No soy quien cobre mirando al portero. Por toda la situación yo decido tirarlo a mi lado izquierdo y alto. Porque pensaba que el portero se iba a tirar donde finalmente se tiró. Había tanto de por medio y pensé tirarlo lo más alto posible, por si el portero adivina no pudiera llegar”, señaló entre lágrimas.

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