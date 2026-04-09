Clima de hoy en Chicago para este jueves 9 de abril

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 9 de abril.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) y una mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera mitad de la jornada y del 99 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:20 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:25 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 48 grados Fahrenheit (9ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 57% por la mañana, 5% por la tarde y 57% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima