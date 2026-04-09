Departamento de Justicia investiga a la NFL por presuntas prácticas anticompetitivas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a la NFL por presuntas prácticas anticompetitivas, informó AP.

De acuerdo a fuentes del gobierno, la investigación es acerca de “que los consumidores puedan acceder a precios asequibles y de crear igualdad de condiciones para los proveedores”.

La investigación llegaría durante el escrutinio federal sobre el monto que pagan los fanáticos para ver deportes en televisión.

AP informó que la Comisión Federal de Comunicaciones, por ejemplo, está solicitando comentarios del público sobre el cambio que se está produciendo en la transmisión de eventos deportivos en directo. Sobre todo en aquellos que ha pasado de canales de televisión tradicionales a los servicios de streaming.

The Justice Department has opened an investigation into the NFL, accusing the league of engaging in anticompetitive tactics that have harmed consumers, per @WSJ.



Senator Mike Lee wrote in a letter to the DOJ and Federal Trade Commission that NFL fans would've had to spend… pic.twitter.com/CWFUwVxlEm — Yahoo Sports (@YahooSports) April 9, 2026

NFL con récords de audiencia en 2025

La NFL informó que 87% de los juegos estuvieron disponibles en televisión nacional.

“El modelo de distribución de medios de la NFL es el más favorable para los aficionados y las cadenas de televisión en toda la industria del deporte y el entretenimiento. La temporada 2025 fue la más vista desde 1989 y refleja la solidez del modelo de distribución de la NFL y su amplia disponibilidad para todos los aficionados”, declaró la liga en su comunicado.

La liga recibe cerca de $11 mil millones de dólares en ganancias por temporada en derechos de transmisión. Esto podría incrementar tras la venta de Paramount a Skydance Media permite a la liga renegociar su acuerdo con CBS.

En 2024, un tribunal dictaminó que la NFL violó las leyes antimonopolio al distribuir partidos de los domingos por la tarde fuera de su mercado local a través de un servicio de suscripción premium.

La demanda abarcaba a 2,4 millones de suscriptores residenciales y 48,000 empresas en los Estados Unidos que pagaron por el paquete “Sunday Ticket” de DirecTV para partidos fuera de su mercado local desde la temporada 2011 hasta la 2022. Esta demanda les otorgó una indemnización de $4,700 millones de dólares.

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