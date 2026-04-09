Yankees cae por blanqueada ante Atléticos en último juego de gira en casa

Los Yankees de Nueva York cayeron 1-0 ante los Atléticos en el último juego de la serie en el Yankee Stadium.

El equipo neoyorquino perdió la serie este jueves y ahora viajará a Tampa Bay para una serie de tres encuentros ante los Rays en el Tropicana Field.

La ofensiva de los Bombarderos del Bronx se cayó en los últimos dos juegos y en este cierre de serie estuvo cerca de caer por no-hitter ante el abridor Jeffrey Springs.

Yankees no bateó ante Athletics y suman segunda derrota consecutiva

Los Yankees solo conectaron un hit en todo el juego y se poncharon en ocho ocasiones. Además recibieron tres boletos.

Mientras que el pitcheo de Yankees se mostró de gran forma con Ryan Weathers, quien lanzó 8.0 innings, 7 hits recibidos, 1 carrera permitida y 7 ponches recetados.

Tras la salida de Springs el jueves, Justin Sterner retiró a Aaron Judge con un batazo a tierra con un corredor en primera para finalizar la octava entrada. Hogan Harris lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su quinto salvamento de su carrera y el primero de la temporada.

Los Yankees solo han conectado dos hits en sus últimas 17 entradas y no han anotado desde que consiguieron dos carreras en la primera entrada de la derrota del miércoles por 3-2 ante Luis Severino.

El empate se rompió en el séptimo inning luego de un hit de Tyler Soderstrom para que Max Muncy anotara la única carrera del juego.

Con esta derrota, los Yankees dejan su récord de ocho victorias y cuatro derrotas, dos de forma consecutiva.

El equipo del Bronx sigue con dos juegos de ventaja sobre los Orioles de Baltimore en la pelea por la División Este de la Liga Americana.

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