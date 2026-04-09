Embutido casero de cerdo: rico en colágeno, económico y sin aditivos

Los embutidos forman parte de la alimentación moderna, ya que facilitan la preparación de sándwiches y otros alimentos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) los clasificó como alimentos altamente cancerígenos por la cantidad de aditivos y colorantes que contienen. En esta entrega, presentamos un embutido casero sencillo de preparar y económico.

Si eres fanático de los embutidos, no tienes por qué dejarlos de comer; simplemente busca otra opción más saludable con menos químicos y menos aditivos, que en realidad son los que afectan la salud.

Receta de embutido casero

Una de las ventajas de esta receta es que puedes agregar cuánta sal sea necesaria y a tu gusto, a diferencia de los ultraprocesados, que tienen elevadas cantidades de sal que pueden afectar la salud cardiovascular y los riñones.

Los ingredientes son claves, como la carne de cerdo, donde se recomienda un corte de pierna para un excelente aporte de proteína. Los vegetales como la remolacha y la zanahoria aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, mientras que la gelatina es una fuente de colágeno.

Esta receta es original del chef Pi Su y tiene como proteína estrella la carne de cerdo. Es sencilla de preparar y requiere muy pocos ingredientes; sin embargo, es importante seguir el procedimiento para que el resultado sea óptimo.

Ingredientes

Un kilo de cerdo

Una remolacha grande

Una zanahoria

Una cebolla morada

Un sobre de gelatina sin sabor de 20 g

de 20 g Agua

Paso a paso para preparar el embutido casero

En una olla coloque el kilo de cerdo, la remolacha, la zanahoria cortada y la cebolla picada en trozos. También puedes agregar sal y pimienta al gusto. Agrega agua hasta que se cubran todos los ingredientes.

Cuando la carne esté bien cocida, apaga el fuego y cuela. Deja reposar unos minutos para evitar quemaduras al manipular los alimentos y luego corta la carne en trocitos pequeños.

En un procesador, agrega la carne, los vegetales y media taza de caldo (evalúa si es necesario añadir un poco más) y licúa bien.

En una tacita de caldo caliente, disuelve los 20 g de gelatina e incorpórala a la mezcla licuada, integrando todo perfectamente.

Utiliza un envase de refresco limpio que no uses; corta la parte superior y vierte la mezcla. Da unos pequeños golpecitos para que salga el aire y refrigera.

Pasadas unas cuatro horas, ya está listo para comer; solo debes cortar el envase y tendrás tu embutido casero listo para disfrutar.

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