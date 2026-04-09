window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Embutido casero de cerdo: rico en colágeno, económico y sin aditivos

Prepara un embutido casero saludable con la receta de un chef. Evita químicos y aditivos con esta opción rica en proteína y colágeno

Tres lonjas de embutiro casero sobre fondo blanco.

Dile adiós a los químicos. Prepara tu propio embutido casero rico en proteína y colágeno con una sencilla receta. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miyeilis Flores

Por  Miyeilis Flores

Los embutidos forman parte de la alimentación moderna, ya que facilitan la preparación de sándwiches y otros alimentos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) los clasificó como alimentos altamente cancerígenos por la cantidad de aditivos y colorantes que contienen. En esta entrega, presentamos un embutido casero sencillo de preparar y económico.

Si eres fanático de los embutidos, no tienes por qué dejarlos de comer; simplemente busca otra opción más saludable con menos químicos y menos aditivos, que en realidad son los que afectan la salud.

Receta de embutido casero

Una de las ventajas de esta receta es que puedes agregar cuánta sal sea necesaria y a tu gusto, a diferencia de los ultraprocesados, que tienen elevadas cantidades de sal que pueden afectar la salud cardiovascular y los riñones.

Los ingredientes son claves, como la carne de cerdo, donde se recomienda un corte de pierna para un excelente aporte de proteína. Los vegetales como la remolacha y la zanahoria aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, mientras que la gelatina es una fuente de colágeno.

Esta receta es original del chef Pi Su y tiene como proteína estrella la carne de cerdo. Es sencilla de preparar y requiere muy pocos ingredientes; sin embargo, es importante seguir el procedimiento para que el resultado sea óptimo.

Ingredientes

  • Un kilo de cerdo
  • Una remolacha grande
  • Una zanahoria
  • Una cebolla morada
  • Un sobre de gelatina sin sabor de 20 g
  • Agua

Paso a paso para preparar el embutido casero

En una olla coloque el kilo de cerdo, la remolacha, la zanahoria cortada y la cebolla picada en trozos. También puedes agregar sal y pimienta al gusto. Agrega agua hasta que se cubran todos los ingredientes.

Cuando la carne esté bien cocida, apaga el fuego y cuela. Deja reposar unos minutos para evitar quemaduras al manipular los alimentos y luego corta la carne en trocitos pequeños.

En un procesador, agrega la carne, los vegetales y media taza de caldo (evalúa si es necesario añadir un poco más) y licúa bien.

En una tacita de caldo caliente, disuelve los 20 g de gelatina e incorpórala a la mezcla licuada, integrando todo perfectamente.

Utiliza un envase de refresco limpio que no uses; corta la parte superior y vierte la mezcla. Da unos pequeños golpecitos para que salga el aire y refrigera.

Pasadas unas cuatro horas, ya está listo para comer; solo debes cortar el envase y tendrás tu embutido casero listo para disfrutar.

Sigue leyendo:

En esta nota

receta fácil proteina Remolacha colageno Carne de cerdo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending