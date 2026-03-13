Huevos revueltos perfectos y cremosos: guía paso a paso con el truco de Jacques Pépin

La receta de los huevos revueltos perfectos no es universal, sino que depende en gran medida de las técnicas culinarias que empleamos, y un experto indiscutible es Jacques Pépin. Este genio de la cocina reveló sus mejores trucos para lograr la textura ideal en una versión que se popularizó alrededor del año 2000.

Se trata de una receta inspirada en el libro clásico «Julia y Jacques cocinando en casa», con tres aspectos fundamentales para alcanzar los huevos perfectos:

Una técnica esmerada que se alcanza batiendo constantemente los huevos para romper las cadenas de proteínas para crear una cuajada fina tipo risotto. Además, está el uso de mantequilla y nata fría al final, que no solo incrementa el sabor, sino que genera un choque térmico vital que detiene la cocción residual, asegurando que el huevo permanezca húmedo y tierno en el plato.

A diferencia de otras recetas, esta tiene dos ingredientes adicionales que son claves para un resultado óptimo: el fuego medio y el movimiento. El manejo de estos dos elementos transforma un ingrediente humilde en una preparación de alta cocina técnica y nutritiva.

Cómo preparar los huevos perfectos

Ingredientes

2 o 3 huevos (preferiblemente orgánicos o de libre pastoreo).

(preferiblemente orgánicos o de libre pastoreo). Sal y pimienta al gusto.

y al gusto. 2 cucharadas de mantequilla sin sal.

sin sal. Opcional: Un chorrito de nata para montar (crema de leche).

Paso a paso para preparar los huevos perfectos

Batir dos o tres huevos con un poco de sal y pimienta. Poner una cacerola pequeña a fuego medio y añadir dos cucharadas de mantequilla. Cuando la mantequilla se haya derretido y deje de hacer espuma, inclina la cacerola para cubrir el fondo y los lados. Añadir los huevos batidos e inmediatamente comenzar a batir con energía, recorriendo los lados y el fondo de la cacerola. Sigue batiendo de forma constante; notarás que se forman pequeños grumos y los huevos espesarán sin llegar a endurecerse. Después de dos o tres minutos, el resultado tendrá la apariencia de un requesón de cuajada fina. Cuando los huevos estén cremosos, pero aún un poco húmedos, retira la sartén del fuego. Añade un chorrito de nata para montar y sigue batiendo. Si no tienes nata, puedes añadir un poco más de mantequilla fría. Este paso es crucial para detener la cocción residual y evitar que los huevos se sequen.

Sigue leyendo: