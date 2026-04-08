El Atlético asalta al Barcelona en el Camp Nou y pone pie y medio en semis de Champions League

El Atlético de Madrid ha dado un golpe de autoridad en el panorama europeo al convertirse en el primer visitante en profanar el remodelado Spotify Camp Nou. En un duelo de cuartos de final marcado por la tensión táctica, el conjunto de Diego Pablo Simeone se impuso por 0-2, rompiendo una racha de catorce victorias consecutivas del Barcelona en su feudo.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

Con este resultado, los rojiblancos se sitúan a un paso de regresar a unas semifinales de Champions League, un escenario que no alcanzan desde hace casi una década.

El desarrollo del encuentro cambió radicalmente al filo del descanso. Tras una primera media hora de dominio alterno, una transición rápida terminó con la expulsión de Pau Cubarsí por derribar a Giuliano Simeone siendo el último hombre.

La acción no solo dejó al Barça con diez, sino que derivó en una genialidad de Julián Álvarez: el argentino ejecutó un libre directo impecable para firmar el 0-1. “La Araña”, que ya suma nueve tantos en esta edición de la Champions, castigó la resistencia de un equipo azulgrana que, hasta ese momento, había generado peligro constante a través de un incisivo Marcus Rashford.

En la segunda mitad, Hansi Flick intentó reaccionar dando entrada a Gavi y Fermín López, buscando épica a pesar de la inferioridad numérica. Sin embargo, el Atlético gestionó los tiempos con su habitual pragmatismo. La sentencia definitiva llegó en el minuto 70, cuando Alexander Sorloth aprovechó un centro preciso de Ruggeri para cabecear el 0-2.

Pese a los intentos desesperados de Lamine Yamal y Cancelo, la falta de puntería y la solidez de Musso bajo palos sellaron el destino de un Barcelona que ahora está obligado a buscar una remontada histórica en el Metropolitano dentro de seis días.

Sigue leyendo:

·James Rodríguez regresa a los entrenamientos en Minnesota tras su hospitalización en EE.UU.

·Complejo American Dream será sede de fan fest del Mundial 2026 en Nueva Jersey

·Murió Mircea Lucescu, DT de Rumania, infartado tras quedarse afuera del Mundial 2026