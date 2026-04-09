“No estás solo”: instan a neoyorquinos a llamar a la línea de prevención del suicidio 988

La salud mental de los neoyorquinos sigue siendo uno de los grandes retos de las autoridades de salud de la Gran Manzana. Y aunque la cifra de suicidios en los cinco condados es relativamente inferior al promedio nacional, unos dos neoyorquinos toman esa decisión cada día, elevando la triste estadística a casi 500 y 600 casos anuales. De ellos 70 por ciento son hombres y casi 25% latinos.

Y prevenir ese tipo de muertes se ha convertido en una de las grandes prioridades para el Estado y la Ciudad, por lo que autoridades de salud están intensificando el llamado a pedir ayuda cuando alguien esté atravesando por situaciones difíciles de salud mental. El mensaje de alerta también es para amigos y familiares de neoyorquinos que sufren depresión, ansiedad o tienen ideas suicidas.

En Nueva York existe la línea de apoyo 988, a la que se puede llamar todos los días a cualquier hora con la opción de recibir ayuda en español, uno de los más de 200 idiomas que maneja el servicio.

Con frases como “Vive tu vida. Necesitas hablar con alguien sobre tus problemas de salud mental o abuso de sustancias. Estamos a tres números: 988”, los Departamentos de Salud del Estado y la Ciudad de Nueva York buscan que se pase la voz y que quienes necesiten ayuda sepan que no están solos.

El 988 ofrece apoyo gratuito y confidencial, intervención en crisis, así como servicios de información y conexión a servicios para cualquier persona que busque ayuda en materia de salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. No importa el estatus migratorio.

“Cuando una persona llama al 988, escucha un mensaje de bienvenida y se le ofrece la opción de conectarse con un consejero especialmente capacitado, disponible para veteranos o para personas de habla hispana. Se le solicitará que presione 2 para hablar con un consejero en español”, aseguran los promotores del programa. “La Línea de Vida (Lifeline) utiliza los servicios de Language Line Solutions para proporcionar traducción en más de 240 idiomas adicionales a las personas que llaman”.

El Dr. Alister Martin, comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, aseguró que la falta de asequibilidad a servicios de apoyo emocional no debe impedir que los neoyorquinos reciban la ayuda que requieren, por lo que hizo un llamado a usar el programa, a través de llamadas o también mensajes de texto.

“Todo el mundo merece tener acceso a una atención de salud mental de alta calidad y compasiva, independientemente de su origen o del idioma que hable. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York trabaja sin descanso para poner a disposición de los neoyorquinos los recursos necesarios, estén donde estén, abordar los factores estructurales que influyen en la asequibilidad y los factores estresantes que contribuyen a empeorar los resultados en salud mental”, dijo el médico.

“Dondequiera que haya un neoyorquino que lo necesite, habrá alguien dispuesto a ayudarle. Si usted o alguien que conoce está atravesando una crisis de salud mental o necesita hablar con alguien, los consejeros del 988 están disponibles para atender llamadas o mensajes de texto en cualquier momento”, agregó el funcionario municipal.

Desde el Estado el mensaje es igual y la autoridad de Salud Mental destacó que evitar que se registren más suicidios o intentos de suicidio es uno de los grandes objetivos alrededor de Nueva York.

“El OMH está comprometido con la prevención del suicidio en todo el estado y con proporcionar a los neoyorquinos los recursos en los que pueden confiar para obtener ayuda en momentos de crisis. A través del Centro de Prevención del Suicidio de Nueva York, estamos identificando a las poblaciones vulnerables y apoyando programas innovadores, como “Life is Precious”, para abordar algunas de las cuestiones fundamentales que afectan al bienestar mental”, dijo Justin Mason, vocero de la Oficina de Salud Mental del Estado.

“Asimismo, estamos realizando una fuerte inversión en la Línea Directa de Suicidio y Crisis 988, la cual conecta a las personas con consejeros capacitados en sus momentos de necesidad; estos consejeros pueden orientarlas hacia apoyos adicionales culturalmente apropiados dentro de su propia comunidad”, mencionó el funcionario.

En 2022 casi 2,000 neoyorquinos latinos atentaron contra sus vidas. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La línea de apoyo ha jugado un rol importante en la lucha contra el suicidio en Nueva York, pues desde su creación ha respondido a más de 1,213,858 llamadas. Tan solo el año pasado se atendieron 565,020 contactos en el estado de Nueva York: 457,973 llamadas, 55,916 mensajes de texto y 51,131 chats, gracias a la inversión de la Gobernación Hochul que pasó de invertir $35 millones de dólares en el año fiscal 2023 a $60 millones de dólares anuales en la actualidad, ampliado la capacidad de los Centros de Contacto para Crisis del 988.

Las autoridades de salud y apoyo mental de Nueva York insisten en recordar que el suicidio es prevenible, por lo que piden a familiares y amigos de personas en riesgo que estén pendientes a señales ya que no siempre la personas que intenta quitarse la vida habla abiertamente del tema.

“Si tiene pensamientos suicidas, cuénteselo a alguien y busque apoyo de salud mental. Acuda a alguien en quien confíe. Hable con un amigo, un familiar o un consejero. Cuénteles cómo se siente. El primer paso para recibir ayuda es hacerle saber a alguien que está pasando por un momento difícil”, afirman.

“Puede ayudar a prevenir el suicidio aprendiendo a reconocer las señales de advertencia. El riesgo de suicidio es mayor si un comportamiento es nuevo, ha aumentado y parece estar relacionado con un acontecimiento doloroso, una pérdida o un cambio”, agregan.

A pesar de las campañas de ayuda, los casos de suicidio o intento de suicidio siguen siendo altos. De acuerdo a datos manejados por el Departamento de Salud Mental del Estado, en 2024 se registraron 519 muertes por suicidio entre los residentes de la ciudad de Nueva York, incluyendo a 122 personas identificadas como hispanas o latinas. Y en 2023, se registraron 548 muertes por suicidio en la Gran Manzana, 142 de ellas latinas, lo que significa entre el 20% y 25%.

Tan solo entre los latinos, en 2022 se registraron casi 2,000 visitas a las salas de emergencia y a hospitales por parte de personas que se autolesionaron o intentaron suicidarse, aunque se estima que la cifra de intentos puede ser más alta, ya que no siempre terminan en el hospital.

El panorama resulta más preocupante debido al tabú y estigma que todavía existe en la comunidad latina a la hora de hablar sobre el suicidio, según confiesa Lucas Montoya, joven de 26 años, quien en 2023 intentó quitarse la vida.

“El suicidio es una cosa seria y es algo en los que más gente de la que uno cree está pensando o ha pensado alguna vez. Yo jamás pensé que podría pasar a la acción y casi me mato”, comenta el colombiano, quien padece depresión pero hasta hace unos meses se negaba a aceptarlo.

“El problema es que por más que tu familia te diga que puedes hablar de eso, que tener enfermedades mentales no te hace un marciano y que hay muchas opciones de recibir ayuda, uno a veces no quiere admitir que algo te está pasando porque no quieres sentirte débil, pero yo que sobreviví a un intento puedo decir que es más valiente pedir ayuda”, comenta el joven, quien también hace una crítica a las líneas de apoyo.

“Yo valoro que inviertan en ese tipo de programas de ayuda, pero la verdad es que tanto el Estado como la Ciudad deberían poner ahí a más expertos latinos y no solo a traductores porque cuando uno llama en medio de una crisis, si no hablas inglés y tienes a una tercera personas traduciendo eso a veces desespera a cualquiera y hace que muchos prefieran no usar esos servicios”, dijo el sobreviviente.

“Sin embargo valoro y agradezco que se esté invirtiendo más en eso y que se motive a que quienes vivimos momentos de oscuridad hablemos. Hablar te puede salvar. Y las familias les digo también que hablen. No nos dejen solos”, pidió.

Datos sobre pacientes latinos con intentos de suicidio en NYC

1,852 latinos fueron de urgencia a hospitales en 2022 tras intento de suicidio o autolesiones

El Bronx: 431 visitas a urgencias por autolesiones y 250 hospitalizaciones por autolesiones

Manhattan: 184 visitas a urgencias por autolesiones y 127 hospitalizaciones por autolesiones

Queens: 319 visitas a urgencias por autolesiones y 157 hospitalizaciones por autolesiones

Brooklyn: 169 visitas a urgencias por autolesiones y 104 hospitalizaciones por autolesiones

Staten Island: 73 visitas a urgencias por autolesiones y 38 hospitalizaciones por autolesiones

La línea 988 en datos

En este link puedes conocer más sobre la línea de apoyo

1,213,858 llamadas respondidas por el 988 de Nueva York

237,766 mensajes de texto y chats respondidos

457,973 llamadas se respondieron el año pasado

55,916 mensajes de texto en 2025

51,131 chats

$35 millones de dólares fue la inversión inicial en la línea en el año fiscal 2023

$60 millones de dólares anuales es la inversión en la actualidad, ampliado la capacidad

24 horas al día funciona la línea

7 días de la semana, de forma gratuita

No se requiere brindar información sobre estatus migratorio y todo es confidencial

Los centros de apoyo ayudan a conectar con proveedores de la comunidad que brindarán apoyo

Si usted o alguien que conoce está pensando en el suicidio, hay consejeros disponibles las 24 horas del día para escucharlo y brindarle apoyo a través del 988

Señales de alerta que no debes ignorar y qué hacer