Nueva York celebra al cine español contemporáneo

La ciudad de Nueva York se prepara para recibir la edición inaugural de “And The Goya Goes To… New Spanish Films”, una ambiciosa muestra cultural que pone en primer plano las voces más audaces, diversas y reconocidas del cine español contemporáneo. Del 16 al 19 de abril, el evento reunirá en Manhattan una selección de películas ganadoras y nominadas a los Premios Goya, junto a más de veinte cineastas, actores y figuras clave de la industria audiovisual de España.

Inspirado en los Premios Goya —los galardones cinematográficos más prestigiosos del país ibérico—, el programa propone un puente cultural vibrante entre España y Nueva York, donde convergen tradición e innovación, arte e industria. La iniciativa busca no solo exhibir cine, sino también generar diálogo en una de las capitales culturales más influyentes del mundo.

La apertura, el martes 16 de abril, tendrá lugar en el Espacio de Culturas de NYU con un homenaje especial que celebra dos hitos: el 40º aniversario de la Academia de Cine de España y el centenario del nacimiento del legendario guionista Rafael Azcona, en el marco del denominado “Año Azcona”. La velada incluirá una proyección especial de Belle Époque, dirigida por Fernando Trueba y ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, en un tributo que combina memoria histórica y excelencia cinematográfica.

El 17 de abril se celebrará la noche oficial de apertura con el estreno en Nueva York de Los Domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Premio Goya 2026 a Mejor Película. La proyección, acompañada de una alfombra roja en el Village East by Angelika, contará con la presencia de sus protagonistas, Patricia López Arnaiz y Nagore Aranburu, consolidando el carácter internacional del evento.

La programación reúne algunas de las producciones más destacadas del último año en España. Entre ellas figuran títulos nominados a Mejor Película como Sirât de Oliver Laxe, Maspalomas de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, La Cena de Manuel Gómez Pereira y Sorda de Eva Libertad. También se presentarán obras galardonadas como Tardes de Soledad de Albert Serra, premio a Mejor Documental, y Decorado de Alberto Vázquez, reconocida como Mejor Película Animada.

Más allá de las proyecciones, la muestra apuesta por el intercambio profesional y cultural. El 18 de abril se realizará el panel “España como destino de rodaje”, centrado en coproducciones, incentivos fiscales y oportunidades globales. Al día siguiente, el conversatorio “El cine español hoy: frente y detrás de cámara” reunirá a realizadores que están redefiniendo el panorama audiovisual contemporáneo. Ambos eventos serán gratuitos y contarán con traducción simultánea.

Programa del festival

JUEVES, ABRIL 16 – LANZAMIENTO

HONRANDO EL AÑO DE RAFAEL AZCONA + 40 AÑOS DE LA ACADEMIA

NYU Espacio de Culturas

6:00 pm: Homenaje a uno de los guionistas más influyentes del cine español, Rafael Azcona, en el centenario de su nacimiento y celebrando el 40º aniversario de la Academia de Cine Española.

Invitados de Honor: Susan Youdelman Azcona; Fernando Méndez-Leite, presidente de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España; Camilo Vázquez, Director Interino de la ICAA; Marta de Blas, Cónsul General de España en Nueva York; y Jordana Medelson, Directora de Espacio de Culturas de NYU.

6:30 pm: BELLE ÉPOQUE

Fernando Trueba | España | Ficción | 1992 | 105 min.

9:00 pm: Recepción a continuación

*Se requiere confirmación de asistencia. Un documento de identificación debe presentarse en la puerta.

VIERNES, ABRIL 17

NOCHE DE APERTURA

Village East by Angelika (Sala 1)

6:00 pm: Alfombra roja

7:00 pm: LOS DOMINGOS – Mejor Película – Premios Goya 2026

Alauda Ruiz de Azúa | España – Francia| Ficción | 2025 | 115 min

*Seguido de una sesión de preguntas y respuestas con los actores Patricia López Arnaiz y Nagore Aranburu.

Para un calendario completo de eventos, visite: www.NewSpanishFilms.com