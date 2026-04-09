Temporada de huracanes 2026 en EE.UU.: “El Niño” podría reducir tormentas, pero aumenta el riesgo de impactos severos

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 en Estados Unidos estará fuertemente influenciada por un fenómeno climático clave: el desarrollo de “El Niño”, que incluso podría evolucionar hacia un “súper El Niño”.

Aunque este patrón suele reducir el número total de tormentas, los expertos advierten que el peligro no desaparece, sino que cambia de forma, con sistemas potencialmente más intensos y difíciles de prever.

Cada año, la temporada comienza oficialmente el 1 de junio, pero históricamente alcanza su punto máximo entre mediados de agosto y principios de octubre. Este periodo coincide con el momento en que “El Niño” podría consolidarse, lo que tendría un impacto directo en la actividad ciclónica.

Menos tormentas, pero no menos riesgo

Los pronósticos actuales apuntan a una temporada ligeramente por debajo del promedio en cuanto al número de tormentas. AccuWeather estima entre 11 y 16 tormentas con nombre, una cifra cercana al promedio histórico de 14. Sin embargo, el número total no cuenta toda la historia.

En años dominados por “El Niño”, el aumento de los vientos en niveles altos de la atmósfera, conocido como cizalladura del viento, dificulta la formación y organización de tormentas tropicales. Este fenómeno tiende a desorganizar los sistemas antes de que puedan intensificarse.

De acuerdo con los expertos, las temporadas con “El Niño” suelen registrar alrededor de 10 tormentas con nombre y 5 huracanes, frente a las 15 tormentas y 8 huracanes típicos de años con “La Niña”. Sin embargo, existe aproximadamente un 15% de probabilidad de que este año se desarrolle un “súper El Niño”, lo que podría reducir aún más la actividad ciclónica.

Como cada año, las autoridades piden estar muy alertas para esta temporada de huracanes. (Foto: Jose Goitia/AP)

El peligro oculto: intensificación rápida

A pesar de esta aparente disminución en la cantidad de tormentas, los meteorólogos advierten sobre un factor crítico: la temperatura del océano. Las aguas del Atlántico, el Golfo de México y el Caribe se mantienen excepcionalmente cálidas, no solo en la superficie, sino también a gran profundidad.

Este calor acumulado actúa como combustible para los ciclones, favoreciendo procesos de intensificación rápida, en los que una tormenta puede pasar de ser moderada a un huracán mayor en cuestión de horas.

Este escenario representa uno de los mayores riesgos para 2026, ya que reduce el tiempo de preparación para comunidades costeras. Incluso con menos tormentas en total, una sola puede causar daños significativos si se fortalece rápidamente antes de tocar tierra.

Zonas con mayor riesgo en EE.UU.

Los pronósticos señalan que varias regiones de EE.UU. enfrentan una probabilidad superior al promedio de impactos directos. Entre ellas destacan:

* La costa central y oriental del Golfo de México, incluyendo Florida

* Las Carolinas

* Sectores de la costa de Virginia

Además, los expertos alertan sobre el desarrollo de sistemas “locales” o cercanos a la costa estadounidense, conocidos como “homegrown storms”. Estos pueden formarse rápidamente cerca del territorio continental, dejando poco margen de reacción.

En total, se prevé que entre 3 y 5 tormentas puedan impactar directamente a EE.UU. durante la temporada.

Preparación: la clave para reducir daños

Los especialistas insisten en que la preparación debe ser una prioridad, independientemente de si la temporada se considera “activa” o “moderada”. La historia ha demostrado que basta un solo huracán para causar devastación.

Las recomendaciones incluyen:

* Revisar pólizas de seguro y coberturas contra desastres

* Identificar rutas de evacuación locales

* Preparar kits de emergencia con alimentos, agua y medicamentos

* Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

La combinación de aguas cálidas y posibles cambios rápidos en la intensidad de las tormentas hace que la vigilancia constante sea esencial.

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