Celebra el Día Nacional de las Mascotas con adopciones y lujo pet-friendly en Manhattan

En el marco del Día Nacional de las Mascotas, el icónico Waldorf Astoria New York abrirá sus puertas a una experiencia que combina lujo, solidaridad y amor por los animales.

Este sábado 11 de abril de 2026, el histórico hotel de Manhattan será sede de un evento especial de adopción de mascotas estilo pop-up, en colaboración con Best Friends Animal Society.

La iniciativa tendrá lugar en el emblemático corredor Peacock Alley, uno de los espacios más reconocidos del hotel, donde residentes, visitantes y huéspedes podrán interactuar con una selección de cachorros disponibles para adopción. La jornada se desarrollará entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. (ET), con la posibilidad de completar adopciones en el lugar, en un ambiente cuidadosamente diseñado para facilitar el encuentro entre animales rescatados y potenciales familias.

Una experiencia con propósito en el corazón de Manhattan

El evento no solo busca fomentar la adopción responsable, sino también visibilizar la labor de organizaciones dedicadas al rescate animal. Best Friends Animal Society es una de las entidades líderes a nivel nacional en la protección de perros y gatos en refugios, con el objetivo de reducir el número de animales sin hogar en Estados Unidos.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de cerca a los perros disponibles, interactuar con ellos y recibir orientación sobre el proceso de adopción. La experiencia está pensada tanto para quienes buscan sumar una mascota a su hogar como para quienes desean simplemente apoyar la causa o informarse.

Además, el evento coincide con el lanzamiento de “Bark Avenue”, el nuevo paquete pet-friendly del hotel, diseñado para elevar la experiencia de viaje de quienes se desplazan con sus mascotas.

“Barktini” solidario y detalles exclusivos

Como parte de la celebración, el bar de Peacock Alley ofrecerá un cóctel exclusivo denominado “Barktini”. Una parte de los ingresos generados por esta bebida será donada a Best Friends Animal Society, reforzando el carácter benéfico del evento.

Esta propuesta busca integrar a los visitantes en una experiencia sensorial que combina gastronomía, hospitalidad y compromiso social. La iniciativa también apunta a posicionar al hotel como un referente en hospitalidad de lujo adaptada a las nuevas demandas de los viajeros, especialmente aquellos que consideran a sus mascotas parte esencial de la familia.

Bark Avenue: lujo pensado para mascotas

El lanzamiento de Bark Avenue marca un paso significativo en la evolución del Waldorf Astoria New York hacia una oferta más inclusiva para huéspedes con animales. Este paquete pet-friendly incluye una estancia nocturna en habitación o suite, junto con acceso al exclusivo “Signature Pet Closet”.

Este espacio está equipado con accesorios de alta gama, como batas para perro, impermeables, botas de lluvia y hasta paraguas, pensados para adaptarse a cualquier condición climática de Nueva York. La propuesta se complementa con un menú especial para mascotas, diseñado por el chef ejecutivo Patrick Schaeffer, que garantiza una experiencia culinaria de alto nivel también para los acompañantes de cuatro patas.

Entre los detalles incluidos en el paquete destacan una cama plush, un pañuelo de marca, un juguete de bienvenida, platos para comida y agua, así como bolsas para paseos. Como toque distintivo, las mascotas reciben una bebida de bienvenida simbólica: CharDOGnay o ZinfanTAIL, en línea con la estética sofisticada del hotel.

Es importante destacar que una parte de los ingresos generados por Bark Avenue será destinada a Best Friends Animal Society, reforzando el compromiso del hotel con el bienestar animal.

Para los neoyorkinos y visitantes, esta experiencia representa una oportunidad única de participar en una causa significativa dentro de un entorno emblemático. Ya sea para adoptar, colaborar o simplemente disfrutar del ambiente, el evento promete ser uno de los más destacados del fin de semana en Manhattan.

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