El crucero que permite viajar con perros y gatos (y sale desde Nueva York)

Viajar con mascotas suele ser uno de los mayores desafíos para muchas familias. Las aerolíneas imponen restricciones, los animales pueden viajar en bodega y el proceso suele generar estrés tanto para los dueños como para los propios animales. Sin embargo, existe una opción poco conocida: un crucero que permite cruzar el Atlántico junto a perros y gatos. Se trata del emblemático Queen Mary 2, de la compañía Cunard, uno de los pocos barcos del mundo que acepta mascotas a bordo en sus travesías transatlánticas.

El barco realiza rutas entre ciudades como Nueva York y Southampton (Reino Unido) y ofrece un servicio especial de guardería para animales durante el viaje.

Algunos cruceros permiten viajar con mascotas y ofrecen espacios donde los dueños pueden compartir tiempo con sus animales durante la travesía. Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Aunque la mayoría de los cruceros no permiten mascotas (salvo perros de asistencia), este barco mantiene una tradición histórica que se remonta a los antiguos viajes oceánicos en los que las personas emigraban junto a sus animales.

Cómo funciona el crucero para mascotas

En el Queen Mary 2 los animales no viajan en las cabinas con los pasajeros, pero cuentan con una zona exclusiva dentro del barco.

El crucero dispone de 24 espacios de perreras (kennels) donde pueden alojarse perros y gatos durante el viaje. Estas instalaciones incluyen áreas de descanso, espacio para jugar, zona exterior para paseos y personal especializado que cuida a los animales.

Incluso el barco cuenta con detalles curiosos pensados para las mascotas, como un hidrante de bomberos estilo Nueva York y un poste británico, que permiten que perros de ambos lados del Atlántico se sientan “como en casa”.

Durante el viaje, los dueños pueden visitar a sus mascotas en horarios establecidos para pasar tiempo con ellas.

Seguridad y bienestar de las mascotas

Según precisa la empresa Cunard en su sitio web, “el bienestar de los huéspedes es siempre nuestra máxima prioridad en Cunard, y esto se extiende también a nuestros Cunarders de cuatro patas. Cada mascota que viaja a bordo del Queen Mary 2 recibe su propio chaleco salvavidas al embarcar y, en el improbable caso de que suene la alarma de emergencia de nuestro barco, podrá recoger a su mascota de las jaulas y llevarla a su puesto de reunión asignado”.

Las jaulas para perros y gatos a bordo del Queen Mary 2 ofrecen todo lo que una mascota necesita para navegar la travesía transatlántica con comodidad y estilo. Crédito: Cunard | Cortesía

Alimentación de mascotas a bordo

Para garantizar que se cumplan las necesidades dietéticas de su mascota, la empresa se pone en contacto con el pasajero que viaja con su perro o gato antes de zarpar para ofrecerle una selección de marcas de alimento para mascotas que ofrecen a bordo.

Si ninguna de estas marcas satisface las preferencias de su mascota, puede llevar su propio alimento. Las mascotas pueden ser alimentadas por sus dueños o por el encargado de la perrera. “También disponemos de pollo recién hecho, verduras y caldo a bordo, previa solicitud”, informan.

Un viaje pensado para cruzar el Atlántico

El servicio para mascotas está disponible únicamente en los cruceros transatlánticos que conectan Europa con Estados Unidos. Estos viajes suelen durar alrededor de siete días, lo que permite trasladar mascotas entre ambos continentes sin tener que utilizar transporte aéreo.

Para muchas personas que se mudan de país, esta opción resulta más cómoda para los animales que viajar en la bodega de un avión.

De hecho, algunos viajeros han elegido esta alternativa precisamente para evitar el estrés que los vuelos pueden generar en los animales.

Puedes ver: Cómo conseguir un crucero barato en Estados Unidos: consejos que funcionan

¿Aceptan todas las razas?

No. “Debido al tamaño de nuestras jaulas, solo podemos alojar perros de 68 cm o menos de altura y 86 cm o menos de longitud en cada jaula. Si su mascota mide más de 86 cm, deberá reservar dos jaulas inferiores”, aclaran.

Por este motivo, no pueden alojar las siguientes razas de perros:

Afgano

Retriever de pelo rizado

Sabueso

Setter Gordon

Borzoi (lebrel ruso)

perro danés

Pastor de Brie

Galgo

Lobero irlandés

Setter irlandés

Mastín

Galgo de Escocia

Terranova

Caballero

Pirineos

San Bernardo

Saluki

Braco de Weimar

Bullmastiff

Malamute

Además, no se permiten a bordo perros prohibidos por el Plan de Viaje de Mascotas del Reino Unido. Estas razas incluyen actualmente: matón XL, pitbull terrier, tosa japonesa, dogo Argentino, fila brasileño y cualquier mezcla de razas que incluya estas razas.

Reservar lugar para una mascota no es fácil

Uno de los desafíos es que los espacios para mascotas son muy limitados. El barco solo acepta un máximo de 24 animales por travesía, y las plazas suelen agotarse rápidamente, por lo que se recomienda reservar con mucha anticipación.

Además, solo se permiten perros y gatos en buen estado de salud, y los dueños deben cumplir con todos los requisitos sanitarios y de documentación del país de destino.

Algunos cruceros permiten que los pasajeros viajen con sus mascotas, incluidos gatos, en travesías transatlánticas. Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

“Hay jaulas disponibles en las travesías transatlánticas que navegan hacia o desde Southampton, Nueva York o Hamburgo a bordo del Queen Mary 2. Solo se admiten perros y gatos, y las reservas solo se pueden realizar con un huésped que cumpla los requisitos”, destacan.

¿Las mascotas necesitan pasaporte?

Sí, los gatos y perros que viajen en los barcos necesitan un pasaporte para mascotas. La empresa ofrece información sobre toda la documentación y los requisitos necesarios para su viaje, al menos cinco meses antes de la salida.

También aceptan un Certificado de Salud AHC en lugar de un pasaporte.

Un crucero único en el mundo

Actualmente, el Queen Mary 2 es considerado el único crucero de pasajeros que permite viajar con mascotas de esta manera, con instalaciones especialmente diseñadas para ellas.

Mientras la mayoría de las compañías solo permiten perros de asistencia, este barco mantiene una tradición histórica que permite que familias enteras —incluidos sus animales— crucen el Atlántico juntas.

Para quienes consideran a sus mascotas parte de la familia, esta experiencia ofrece una forma diferente de viajar entre continentes sin tener que separarse de ellas durante el trayecto.

Puedes ver:

Suecia impone una dura sanción a los dueños de perros que hacen esto

Más denuncias por matanza de perros callejeros en Marruecos por el Mundial 2030

Cómo adoptar una mascota en NYC: requisitos, pasos y consejos clave para un proceso exitoso