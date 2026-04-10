El “Pibe” Valderrama rechazó 2 millones de dólares para cortarse su icónica cabellera

El exfutbolista colombiano, Carlos el “Pibe” Valderrama dejó sorprendidos a propios y extraños al recordar una anécdota que ocurrió antes del Mundial Estados Unidos 1994, cuando le ofrecieron una millonada de dólares para que se cortara su icónica melena.

Durante el programa “Entre goles con Andrés (Cantor)” en Fútbol de Primera, el reconocido narrador argentino entrevistó al ícono histórico de la Selección de Colombia y le preguntó: “¿Cuánto de dinero te ofrecieron alguna vez por pelarte (cortarte el cabello)?”, a lo que el “Pibe” Valderrama contestó: “Dos barras” (-dos millones de dólares-).

Ante la respuesta, Cantor no lo podía creer y siguió indagando sobre el tema. Durante el conversatorio, Carlos Valderrama contó: “Me ofrecieron dos barras antes del Mundial ‘94”. Añadió: “Una marca me ofreció dos millones de dólares para que me quitara el pelo”.

Sabían que al Pibe Valderrama le ofrecieron 2 millones de Dólares por cortarse la melena antes del Mundial USA 1994 ?



Tremenda anécdota contada por el mismo pic.twitter.com/WYzw6vW88F — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 8, 2026

Valderrama un ícono en Colombia

El cabello de Valderrama no sólo definió su imagen, sino que se transformó en parte de la cultura popular. El 18 de julio de 1996, se celebró el “Valderrama Day” en Estados Unidos, donde compañeros, rivales e hinchas lucieron pelucas rubias en un partido ante Kansas City Wizards.

Este gesto simbólico único dejó en claro el impacto de su figura. El exjugador insistió en que su melena es una decisión personal, una marca registrada que se mantuvo intacta durante toda su carrera y que incluso fue homenajeada en la cultura popular.

Valderrama participó como actor en la película argentino-colombiana “Por un puñado de pelos”, en la que interpretó a un alcalde llamado Nemecio en un pueblo famoso por la abundancia capilar de sus habitantes, atribuida a las supuestas propiedades milagrosas de un río local.

En el film, la llegada de un empresario millonario, protagonizado por Nicolás Vázquez, introduce el interés de transformar ese fenómeno natural en un negocio rentable de hidroterapia.

Sin duda, la imagen de El Pibe Valderrama, con su melena rubia y abundante, se transformó en un sello que lo distinguió dentro y fuera del terreno de juego. Sus éxitos deportivos marcaron una etapa fundamental en el fútbol colombiano, y su autenticidad sin precio fortaleció su posición como referente para distintas generaciones.

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