Fiscal de Manhattan exige a Meta frenar estafas contra inmigrantes en Facebook y WhatsApp

El fiscal de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr., encendió las alarmas ante un preocupante aumento de estafas dirigidas a inmigrantes en Nueva York y otras partes de Estados Unidos, perpetradas a través de plataformas de Meta, como Facebook y WhatsApp.

De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina del fiscal, delincuentes están creando cuentas falsas que se hacen pasar por organizaciones legales sin fines de lucro, ofreciendo supuestos servicios migratorios gratuitos o de bajo costo. Sin embargo, detrás de estas identidades fraudulentas se esconden redes de estafa que terminan robando miles de dólares a sus víctimas.

La modalidad detectada es particularmente grave porque apunta a uno de los sectores más vulnerables: inmigrantes que buscan asistencia legal para regularizar su estatus en EE.UU. Los estafadores se presentan como abogados afiliados a organizaciones reconocidas, como Catholic Charities, utilizando nombres, logotipos y perfiles que imitan a los reales para generar confianza.

Según detalló la fiscalía, las víctimas son contactadas mediante mensajes directos o perfiles públicos falsificados. Una vez establecida la comunicación, los delincuentes ofrecen servicios legales relacionados con trámites migratorios y solicitan pagos por adelantado. El dinero, en muchos casos, es transferido al extranjero, lo que dificulta su recuperación y la persecución penal.

“El problema está creciendo rápidamente y afecta no solo a Nueva York, sino a todo el país”, advirtió Bragg en una carta dirigida al CEO de Meta, Mark Zuckerberg. En el documento, el fiscal subraya que este tipo de fraude ya ha provocado pérdidas de decenas de miles de dólares.

Alertas de fraudes a migrantes en redes sociales en todo el país

La expansión del esquema ha obligado a distintas filiales de Catholic Charities en ciudades como Baltimore, Houston y Trenton a emitir advertencias públicas en redes sociales, alertando sobre la suplantación de identidad. Estas organizaciones han reiterado que no solicitan pagos a través de plataformas digitales sin procesos formales y verificables.

A pesar de que las plataformas de Meta cuentan con mecanismos para reportar perfiles falsos, el fiscal aseguró que estos no han sido suficientes. Incluso, líderes de organizaciones legales han denunciado que sus solicitudes para eliminar cuentas fraudulentas fueron rechazadas, pese a seguir los protocolos establecidos.

Este punto ha generado especial preocupación entre las autoridades, ya que evidencia fallas en los sistemas de verificación y respuesta ante denuncias, permitiendo que los estafadores continúen operando con relativa facilidad.

En su carta dirigida a Zuckerberg, el fiscal Bragg Jr. resalta la importancia de que Meta ponga en práctica medidas para proteger a los migrantes de los defraudadores, ya que se han hecho varios intentos pero sin éxito. (Foto: Shutterstock)

En su carta, Bragg solicitó a Meta la implementación de medidas concretas para frenar estas prácticas. Entre las principales propuestas destacan:

1) Crear una vía directa para que las agencias de seguridad reporten cuentas fraudulentas vinculadas a actividades criminales.

2) Priorizar la revisión de perfiles denunciados por suplantación y suspenderlos temporalmente mientras se investigan.

3) Fortalecer los sistemas de verificación para garantizar que quienes afirman representar a organizaciones legítimas coincidan con su ubicación geográfica y datos reales.

El fiscal fue contundente al señalar que, sin estos cambios, las plataformas seguirán siendo utilizadas por actores maliciosos para cometer delitos. “Su empresa puede desempeñar un papel clave en la protección de los usuarios frente al fraude y el robo”, enfatizó.

Como parte de la respuesta institucional, la oficina del fiscal de Manhattan lanzó una campaña de servicio público (PSA) para advertir a los residentes sobre este tipo de estafas. El objetivo es educar a la población, especialmente a comunidades inmigrantes, sobre cómo identificar señales de alerta y evitar caer en engaños.

Entre las recomendaciones destacan: verificar directamente con las organizaciones oficiales antes de realizar cualquier pago, desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad y evitar compartir información personal o financiera a través de mensajes no verificados.

Asimismo, se insta a las víctimas a denunciar estos casos para facilitar investigaciones y prevenir que otras personas sean afectadas.

Un desafío creciente en la era digital

El caso pone de relieve un problema más amplio: el uso de plataformas digitales para cometer fraudes cada vez más sofisticados. La facilidad para crear perfiles falsos y la confianza que generan marcas reconocidas han convertido a redes sociales y aplicaciones de mensajería en herramientas atractivas para los estafadores.

Para expertos en seguridad digital, el desafío radica en equilibrar la accesibilidad de estas plataformas con controles más estrictos que impidan abusos. La presión de autoridades como la fiscalía de Manhattan podría acelerar la implementación de nuevas medidas de protección.

Mientras tanto, el llamado de Bragg busca no solo una respuesta inmediata de Meta, sino también abrir un diálogo para desarrollar estrategias más efectivas contra el fraude en línea.

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